DJ PTA-News: NCTE AG: NCTE zeigt Sensorik-Neuheiten auf Messe Eurobike 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Oberhaching (pta/27.06.2024/17:28) - * Sensor-Baukastensystem für Mittelmotoren MidSense erhält einen digitalen Ausgang * HubSense erhöht die Sensibilität durch die gleichzeitige Messung von Drehmoment und Drehzahl auf beiden Pedalen

NCTE präsentiert seine Sensorik-Neuheiten für E-Bike-Antriebe vom 3. bis 7. Juli 2024 auf der Eurobike in Frankfurt am Main. In Halle 8.0, Stand G30 stehen zwei Sensor-Lösungen im Mittelpunkt: MidSense und HubSense.

Das modulare Sensor-Baukastensystem MidSense hat ein Update bekommen und verfügt nun optional über ein digitales Ausgangssignal. Dieses Signal direkt auf der Platine bietet dem Anwender die gewohnte hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei einer einfacheren Integration in seine digitalen Steuerungssysteme. E-Bike- und Motorenhersteller können bei MidSense aus einem breiten Baukasten auswählen. Die Vielfalt verkürzt Entwicklungszeiten und garantiert zeitnahe Serienstarts. "Mit dem Update unseres MidSense-Systems bieten wir unseren Kunden noch mehr Optionen. Die präzise Drehmomentmessung ist nun schnell und einfach auch in digitale Systeme integrierbar. Dies ist ein weiterer entscheidender Schritt, um die Time-to-Market für unsere Kunden zu verkürzen", sagt Daniel Röser, Programm Manager der NCTE.

Beidseitige Kraft-Messung mit HubSense

Auf der Eurobike präsentiert NCTE auch erstmals den neuen Sensor HubSense, eine Lösung für die beidseitige Messung von Drehmoment und Drehzahl. Durch die Erfassung der Kraft auf beiden Pedalen wird das Anfahren erleichtert, da der Motor unmittelbar auf die Krafteinwirkung reagiert - egal, ob mit der rechten oder linken Pedale angetreten wird. Besonders bei Lasten-E-Bikes ist eine gleichmäßige Leistungsentfaltung entscheidend für die Fahrsicherheit und den Komfort. HubSense wird Plug & Play im Tretlager eingebaut und ist so kompatibel und geeignet für Front- als auch Heckmotoren. HubSense bietet eine höhere Empfindlichkeit mit schnellerer Reaktionszeit und verfügt über eine integrierte Drehzahl- und Drehrichtungsmessung.

Robuste Sensorik für alle E-Bike-Motoren

MidSense und HubSense nutzen die berührungslose Messtechnologie der NCTE, die auf Magnetostriktion basiert. Über die magnetische Kraftmessung schafft die Sensorik eine Einheit zwischen Fahrer und Fahrrad - die Grundlage für ein harmonisches, ruckfreies Fahrgefühl bei E-Bikes. Dank der berührungslosen Technologie arbeiten die Sensoren präzise und wartungsfrei unter anspruchsvollen Bedingungen, was sowohl ihre Zuverlässigkeit als auch ihre Lebensdauer erhöht.

Sowohl HubSense als auch alle Varianten von MidSense erfüllen die relevanten Normen und Zuverlässigkeitstests für E-Bikes und Lastenräder wie etwa die EMV-Prüfung gemäß EN 15194:2017 oder die Vibrationstests gemäß DIN 79009. Mit Schutzart IP64 trotzen die Sensoren Schmutz oder Wasser - ideal für Aktivitäten wie Mountainbike-Touren, aber auch für andere E-Bike-Typen wie Lastenräder, City-E-Bikes oder E-Rennräder.

(Ende)

Aussender: NCTE AG Adresse: Raiffeisenallee 3, 82041 Oberhaching Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de

ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börsen: m:access in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2024 11:28 ET (15:28 GMT)