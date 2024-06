DJ Aktien Schweiz mit leichten Abgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit leichten Abgaben beendet. Die Akteure liegen bereits in Lauerstellung vor wichtigen Inflationsdaten aus Europa und den USA am Freitag und auch vor dem ersten Wahlgang in Frankreich am Wochenende, hieß es aus dem Markt. Aus den USA steht zum Wochenschluss der PCE-Core-Deflator im Mai auf der Agenda, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß. Die Anleger erhoffen sich hiervon Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Fed.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 12.004 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,72 (zuvor: 19,37) Millionen Aktien.

Bei den Pharmariesen legten Roche um 0,3 Prozent zu, während Novartis um 0,5 Prozent nachgaben. Auch für die Aktie des dritten Index-Schwergewichts, Nestle, ging es um 0,8 Prozent nach unten. Gut gefragt bei den Anlegern waren Holcim mit Aufschlägen von 1,5 Prozent. Auch Swiss Life (+0,7%) verbuchten deutlichere Aufschläge. Auf der anderen Seite gaben die Titel von Kühne & Nagel um 1,3 Prozent nach. Im Minusbereich schlossen auch Geberit (-0,7%) und Swisscom (-0,5%).

June 27, 2024

