Borussia Dortmund und Manchester United unter der Lupe

Sport ist manchmal mehr als nur einfach Sport. Mittlerweile sind Mannschaften und Vereine eigenständige wirtschaftliche Unternehmen, die zum Teil an der Börse gehandelt werden können. Man hört häufig, dass in diesen Fällen die Chancen und Risiken an der Börse eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen und überraschend sein können. Beispielsweise können kurzfristige und kostspielige Transfers aufgrund von Verletzungen notwendig werden, oder eine Verlustserie könnte den Aktienkurs negativ beeinflussen. Trotzdem sind "sportliche" Börsengänge sehr beliebt, da die Anleger eine hohe Identifikation mit dem Verein haben.

Manchester United war einer der ersten Vereine, die einen Börsengang wagten. 1991 gingen die Red Devils an die Börse. Der Eigentümer des Vereins mit der größten Anzahl an Aktien ist mittlerweile die Familie Glazer aus den USA. Laut "Forbes"-Ranking lag der Verein 2023 mit rund 6 Milliarden Dollar auf Platz zwei der international wertvollsten Vereine, hinter Real Madrid. Verletzungssorgen bereiteten Manchester United jedoch in der Premier League Saison 2023/24 die schlechteste Saison seit 34 Jahren. Der Kurs der Aktie erreichte 2023 zwischenzeitlich ein neues Hoch seit 2018 mit 27,34 USD.

Auf deutscher Seite hat sich bisher nur der Fußballbundesligist Borussia Dortmund am 31. Oktober 2000 an die Börse getraut (Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA). Der Ausgabekurs der BVB-Aktie lag bei elf Euro. Aufgrund wirtschaftlicher und sportlicher Berg- und Talfahrten liegt der Kurs der BVB-Aktie mittlerweile weit darunter. Aktuell notiert die Aktie bei 3,48 EUR. Die Investition in das Wertpapier hat sich für die Anleger somit bislang nicht gelohnt. Experten rechnen langfristig nicht damit, dass der ursprüngliche Ausgabepreis nochmals erreicht wird.

Super! Ich mag diese kurzfristige Zusammenfassungen. - D.

Sehr interessant. Super gemacht! - G.

Vielen Dank! Kurz und knapp schöne Informationen, gefällt mir. M.

