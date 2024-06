Vertriebe sind wohl die beste Messlatte für den Status Quo des Altersvorsorgemarktes. Das Angebotsspektrum ist breit, die Kundennähe groß. Es lässt daher aufhorchen, wenn Mario Freis, CEO der OVB Holding, 4,55 Mio. Kunden (rd. 613.000 hierzulande), mit einem guten Schuss Optimismus auf den europäischen und vor allem hiesigen Altersvorsorgemarkt blickt. "In Deutschland haben wir bereits im zweiten Halbjahr 2023 an Dynamik gewonnen und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder Wachstum verzeichnet", erklärt Freis im Gespräch mit PLATOW. Den zweistelligen Steigerungsraten in den Produktbereichen private Altersvorsorge, Kranken- und Sachversicherungen standen allerdings "marktbedingt deutliche Rückgänge im Finanzierungsgeschäft gegenüber". Getragen wurde das Vorsorgegeschäft von fondsgebundenen Angeboten, der ...

