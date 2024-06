Medisca, ein auf personalisierte pharmazeutische Lösungen spezialisiertes globales Unternehmen, veranstaltete am 20. Juni 2024 eine große Eröffnungsveranstaltung für seine neue Umverpackungs- und Vertriebseinrichtung in Plattsburgh im US-Bundesstaat New York. Der Anlass wurde im Unternehmen des geschätzten Plattsburgh-Teams von Medisca, gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern und Landes- und Bundesbeamten gefeiert, darunter die Kongressabgeordnete Elise Stefanik, Senator Dan Stec und der Abgeordnete Billy Jones.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240627664397/de/

Left to right: Mitchell Rubin, Medisca CFO Assemblyman Billy Jones Stephane Nizri, Medisca Head of Engineering Sanjay Goorachurn, Medisca CEO Tony Dos Santos, Medisca Founder and Chairman Maria Zaccardo, Medisca Co-Founder and Vice-Chair Congresswoman Elise Stefanik Panagiota Danopoulos, SVP of Global Strategy and Innovation Senator Dan Stec Larry Harney, Medisca Operations Manager (Photo: Business Wire)

"Diese Veranstaltung markiert den Abschluss des größten Projekts, das jemals im Verlauf unserer 35-jährigen Geschichte stattfand", so Antonio Dos Santos, Gründer und Chairman von Medisca. "Diese neue Einrichtung unterstreicht die sorgfältigen Bemühungen und das Engagement der Mitarbeiter von Medisca und zeigt unser Engagement, die wachsenden Anforderungen im Bereich der personalisierten Medizin zu unterstützen."

Kontinuierliche Investitionen im North County von New York

Nach 32 Jahren unseres etablierten Ansehens und dauerhafter Investitionen im North County von New York veranschaulicht die Eröffnung der neuen Anlage von Medisca in Plattsburgh den Wert der Arbeitskräfte in dieser Region.

"Die neue Anlage von Medisca ist ein Beweis für unseren lokalen Talentpool, der bereits 65 gut bezahlte lokale Arbeitsplätze mit Plänen für eine weitere Expansion bietet", so die Kongressabgeordnete Elise Stefanik. "Diese bedeutende Investition in Plattsburgh unterstreicht die Stärke unserer Region. Ich bin stolz, Medisca und die Vielzahl von Branchen unterstützen zu können, die in unsere Gemeinschaft investieren und den wirtschaftlichen Wohlstand für hart arbeitende Familien im Upstate New York und North County von New York fördern."

Verdoppelung der Kapazität, um den wachsenden Anforderungen im Bereich der personalisierten Medizin gerecht zu werden

Durch Konsolidierung vorhandener Abläufe an einem einzigen Standort, der mit innovativen Maschinen und automatisierten Arbeitsabläufen ausgestattet ist, wird die neue Anlage die Kapazität des Unternehmens deutlich erweitern, um die verschiedenen Gesundheitskonzerne zu unterstützen, die es bedient.

"Insbesondere wird die neue Anlage Medisca in die Lage versetzen, seine Kapazität zur Bereitstellung hochwertiger Produkte für Pharmazeuten und medizinisches Fachpersonal zu erweitern, sodass personalisierte und lebenswichtige Medikamente für Patienten wie du und ich vorbereitet werden können nicht nur hier in den Vereinigten Staaten, sondern rund um den Globus", so Sanjay Goorachurn, CEO von Medisca.

Die Nutzung skalierbarer Innovationen, Stärkung etablierter Qualitätssysteme und Priorisierung von Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden des Personals von Medisca standen bei jeder Entscheidung während der Planung und des Baus der neuen Anlage im Vordergrund. Wichtige Überlegungen umfassten maßgeschneiderte ISO-zertifizierte Produktionsräume und die Nutzung kundenspezifischer Lagerverwaltungssysteme für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit.

"Insgesamt liefert die neue Anlage ein Beispiel für den neuesten Stand der Technik, das Innovation und strenge Qualitäts- und Sicherheitsmaßnahmen nutzt, um unser Produkt, Personal und unsere Umwelt zu schützen", so Dos Santos.

Die neue Anlage von Medisca in Plattsburgh wurde einer erfolgreichen Inspektion durch den Staat New York, einer Dokumentation von dritter Seite und einem Systemaudit unterzogen, wobei weitere Lizenzierungen und behördliche Inspektionen derzeit im Gange sind, um die Vereinigten Staaten und die globalen Märkte zu bedienen. Für einen Blick auf die neue Anlage klicken Sie bitte hier.

Über Medisca

Medisca wurde 1989 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für personalisierte Medizin und die pharmazeutische Lieferkette. Das Unternehmen verfügt über ein gewaltiges Portfolio von über 2.000 Produkten, ergänzt durch eine Bibliothek von mehr als 10.000 proprietären und kundenspezifischen angepassten Arzneimittelrezepturen, Know-how und Dienstleistungen in der Herstellung pharmazeutischer Mischungen, in der Gesundheitsfortbildung sowie im Bereich der analytischen Prüfungen und mehr. Mit fein abgestimmten Lösungen für verschiedene Wellness-Bereiche auf der ganzen Welt schließt Medisca die Lücken im Gesundheitswesen und macht personalisierte Wellness für alle möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.medisca.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240627664397/de/

Contacts:

Medisca Communications

communications@medisca.com

Tel.: 1-800-665-6334