DJ PTA-Adhoc: Zeitfracht Logistik Holding GmbH: ZEITFRACHT bestätigt die geplante Veräußerung ihrer Beteiligung an der Adler Modemärkte GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kleinmachnow (pta/27.06.2024/19:30) - Kleinmachnow, 27.06.2024: Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (ISIN DE000A3H3JC5) (die " Gesellschaft") hat Gerüchte am Markt zur Kenntnis genommen, dass die Gesellschaft plant, ihre Beteiligung an der Adler Modemärkte GmbH zu veräußern.

Die Gesellschaft bestätigt, dass sie beabsichtigt, ihre Beteiligung an der Adler Modemärkte GmbH zu veräußern und sich in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen mit mehreren Kaufinteressenten befindet.

(Ende)

Aussender: Zeitfracht Logistik Holding GmbH Adresse: Albert-Einstein-Ring 22, 14532 Kleinmachnow Land: Deutschland Ansprechpartner: Timo Schulz E-Mail: investor-relations@zeitfracht.de Website: www.zeitfracht.de

ISIN(s): DE000A3H3JC5 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

