BOME steigt +15 % in 24 Stunden - Ist das erst der Anfang der Rallye?

Das Jahr 2024 war ganz eindeutig das Jahr der Meme-Coins am Kryptomarkt. Viele kleine Coins tauchten als Randerscheinung auf und schafften es binnen weniger Monate zu einer Marktkapitalisierung von mehreren hundert Millionen Dollar oder sogar auf eine Milliarde und mehr. Eine dieser Erfolgsgeschichten war Book of Meme ($BOME). Obwohl dieser erst am 14. März dieses Jahres an den Start gegangen ist, konnte er inzwischen eine Marktkapitalisierung von etwa 674 Mio. Dollar erreichen.

Damit ist der Coin, der zum Solana-Ökosystem gehört, zwischenzeitlich der 8. größte Meme-Coin! Damit dürften einige Anleger der ersten Stunde in $BOME zum Millionär geworden sein. Im Zuge der Korrektur, die den Kryptomarkt in den letzten Wochen im Würgegriff hielt, verlor Book of Meme zwar an die -45 %, allerdings deutet vieles darauf hin, dass die Rallye in dem Meme-Coin bald wieder starten könnte.

(Book of Meme hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 674 Mio. Dollar erreicht und ist damit zum 8. größten Meme-Coin geworden - Quelle: coinmarketcap.com)

Kann $BOME jetzt +500 % machen?

Betrachtet man den Chart von $BOME, erkennt man leicht, dass der Coin seinen Boden gefunden zu haben scheint. Damit geht es Book of Meme praktisch gleich wie vielen anderen Kryptowährungen. Auch der Bitcoin oder Ethereum haben in den letzten Tagen einen Boden gebildet und laufen seitdem wieder nach oben. Seit seinem Tief vor 4 Tagen konnte $BOME sogar +33 % nach oben laufen, was eine sensationelle Bewegung für einen Coin dieser Größe ist. Das nächste wichtige Kurslevel liegt derzeit bei 0.01154 Dollar. Hier wäre der Abwärtstrend im Tageschart gebrochen, wodurch der Weg zu einem neuen Allzeithoch frei wäre. Für ein neues ATH bräuchte es eine Bewegung von +83 %. Das könnte für $BOME in der richtigen Marktlage allerdings schnell möglich sein.

(Der Chart von $BOME scheint derzeit einen Boden gebildet zu haben und läuft auf die wichtige Marke bei 0.01154 Dollar zu - Quelle: Tradingview.com)



Es könnte sich also bald einiges in dem beliebten Meme-Coin tun. Sollte das Alltime High gebrochen werden und der allgemeine Kryptomarkt wieder in den Bullenmarkt übergehen, könnte $BOME durchaus das Potenzial auf eine + 500 % Entwicklung haben. Dieser Ansicht ist auch der Analyst Vegeta, wie er heute in einem Tweet mit seinen mehr als 100.000 Abonnenten teilte. Auch er hob darin das enorme Kurspotenzial hervor, das Book of Meme derzeit aufweist.

Ein neuer Coin könnte bald mehr Gewinne als $BOME machen

Book of Meme ist nicht der einzige Coin, der zurzeit das Potenzial hat, das Geld von Anlegern zu vervielfachen. Ein weiterer Coin dem das gerade viele Analysten zutrauen, ist Basedawgz ($DAWGZ). Dieser innovative Multichain-Coin bietet Tradern nicht nur zahlreiche Vorteile, sondern laut Analysten auch das Potenzial für einen Gewinn von x100 nach dem Start. Damit könnte $PLAY der nächste große Highflyer am Kryptomarkt werden und mittelfristig ebenso eine Entwicklung hinlegen wie Book of Meme.

Das beeindruckendste an $DAWGZ ist seine innovative Multichain-Funktion. Durch diese kann der eigentlich auf der Base-Blockchain aufgelegte Meme-Coin ebenso auf der Binance Smart Chain sowie Avalanche, Ethereum und Solana gehandelt werden. Für Trader ist es also sowohl günstig als auch unkompliziert, wenn sie $DAWGZ handeln möchten. Das könnte das Handelsvolumen nach dem offiziellen Start an den dezentralen Börsen binnen kürzester Zeit sprunghaft ansteigen lassen. Eine solche Entwicklung zieht wiederum oft die Aufmerksamkeit großer Börsen wie Binance oder Coinbase auf sich. Sollten diese sich - wie in der Roadmap geplant - entschließen, den Coin zu listen, könnten Anleger der ersten Stunde tatsächlich ein Vermögen verdienen. Jedoch nur, wenn sie auch rechtzeitig und noch vor dem Start eingestiegen sind.

