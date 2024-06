© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa



Volker Schilling von Greiff Capital Management warnt im Interview mit wO TV eindringlich vor einer Momentum-Blase an den Börsen. Der Experte beobachtet eine bedenkliche Konzentration von Investitionen in wenigen hochfliegenden Tech-Aktien, die den Markt gefährlich aufblähen. Schilling sieht kurzfristige Gewinnchancen in vernachlässigten Sektoren wie Energie und Gesundheitswesen und rät zu einer Umschichtung der Investments. Trotz der drohenden Korrektur der Tech-Titel bleibt er für den Gesamtmarkt optimistisch, mahnt aber zur Vorsicht und empfiehlt, die Entwicklungen genau zu überwachen und rechtzeitig zu reagieren. Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion