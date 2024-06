Erkenntnisse zeigen, wie intelligente virtuelle Agenten die Kommunikation verbessern, überarbeitetes Personal entlasten und Prozesse verschlanken

Five9, (NASDAQ: FIVN), Anbieter der intelligenten CX Platform, hat heute neue Erkenntnisse vorgelegt, die Unternehmen im Gesundheitsbereich dabei helfen, mithilfe von KI die Erwartungen von Patienten und Mitgliedern zu übertreffen, die Loyalität zu erhöhen und messbar die Ergebnisse zu verbessern. Die Analyse mit dem Titel KI im Gesundheitsbereich: Wie KI für Kunden von Five9 im Gesundheitsbereich Wert erbringt analysiert die Strategien von 120 Five9-Kunden aus dem Gesundheitsbereich und wertet deren Erfahrungen mit dem Intelligent Virtual Agent (IVA)aus.

Die Erkenntnisse werfen ein Licht auf die Umwälzungen im Gesundheitsbereich. Patienten, Mitglieder und Kunden verlangen mehr Kontrolle. Gleichzeitig stehen Organisationen im Gesundheitsbereich unter starkem Druck, Kosten zu senken und den Bedürfnissen von überlasteten Mitarbeitern gerecht zu werden. Deshalb ist der Einsatz von KI gerade jetzt so wichtig für CX und Kostensenkung. Mithilfe der IVAs von Five9 können Führungskräfte im Gesundheitswesen besser ihrem Personal und ihren Kunden gerecht werden und gleichzeitig operativ effizienter werden und HIPAA-konform bleiben.

"Heutzutage ist KI für CX nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Die Menschen erwarten schnelle und auf sie zugeschnittene Pflege und intelligente virtuelle Agenten versetzen Führungskräfte im Gesundheitswesen in die Lage, die Erwartungen zu erfüllen und durchgängig gute Erfahrungen zu vermitteln," sagte Jonathan Rosenberg, Chief Technology Officer und Head of AI, Five9. "Durch KI wie zum Beispiel IVAs können Organisationen im Gesundheitswesen wertvolle Zeit für ihre Mitarbeiter freisetzen, die für eine individuellere Pflege aufgewandt werden kann. Die Zukunft des Gesundheitswesens liegt in Innovationen durch KI zum Nutzen der Patienten."

"Investitionen in genAI haben für Gesundheitsorganisationen das Potenzial, bei klinischem Personal eine Wende herbeizuführen," sagte Shannon Germain, Senior Analyst, Forrester Research. "Das zeigt sich an den Zahlen: Der Markt für KI im Gesundheitsbereich wird voraussichtlich von $1 Milliarde 2022 auf $22 Milliarden 2032ansteigen. Bei all dieser Aufregung und dem Potenzial ist es verständlich, dass Führungskräfte im Gesundheitsbereich aktiv werden."

Die Studie beinhaltet:

Die wichtigsten Gründe, warum Gesundheitsorganisationen heute virtuelle Agenten einsetzen: Der häufigste Grund ist die Verbesserung der Kommunikation: Weiterleitung von Anrufen (24 %), Rückruf bei Warteschlange (25 %), SMS Follow-up (4 %) und Chatten mit Kunden auf der Website (2 %).

Erfahren Sie mehr darüber, wie Five9 helfen kann, die Loyalität von Patienten zu erhöhen und verbessern und optimieren Sie das Kundenerlebnis in Gesundheitsorganisationen. Weitere Informationen über Five9 IVA finden Sie hier:

