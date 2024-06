Elemental Machines, ein führender Anbieter von intelligenten Konnektivitätslösungen für Labor und Fertigung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Position in der EU durch die Gründung einer juristischen Person festigt: Elemental Machines SRL. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die globale Industrie der Biowissenschaften zu versorgen. Das europäische Büro in Italien ist seit zwei Jahren in Betrieb einschließlich eines technischen Teams und Kundensupports und ist nun durch diese Erhöhung der Investition für erhebliches Wachstum vorbereitet.

"Wir freuen uns, unsere Präsenz in Europa auszubauen, einem Markt, der unseren Lösungen gegenüber äußerst aufgeschlossen ist", sagte Giovanni Pagni Fontebuoni, Director of Software und General Manager von Elemental Machines Europe. "Dadurch kommen wir unserem Ziel näher, vollständig vernetzte intelligente Labore und Produktionsanlagen im Biowissenschaftssektor zu schaffen."

Neben der Expansion in Europa ist Elemental Machines auch stolz darauf, ein Update seines AI-Predicted Health Score bekannt zu geben. Diese innovative Technologie war zunächst für Ultratiefkühlschränke (ULT) mit -80 °C verfügbar und ist jetzt auch für -20 °C-Gefrierschränke erhältlich. Die Health Scores werden täglich berechnet und es werden regelmäßig Berichte erstellt. Bei Gefrierschränken, die Aufmerksamkeit erfordern, werden innerhalb von 24 Stunden Warnmeldungen gesendet.

"Die Ausweitung unseres AI-Predicted Health Score auf -20 °C-Gefrierschränke ist eine gewaltige Erweiterung unseres aktuellen Angebots, und das ist erst der Anfang", sagte Ed Seguine, CEO von Elemental Machines. "Wir arbeiten daran, diese Lösung für eine noch umfassendere Anwendungspalette anzubieten, im Einklang mit unserem Geist der kontinuierlichen Innovation und unserem Engagement für die Bereitstellung proaktiver Wartungslösungen."

Weitere Informationen zum verbesserten AI-Predicted Health Score von Elemental Machines finden Sie auf der Website des Unternehmens. Alternativ können Sie auch die umfassende AI Health Score Infographic erkunden.

Über Elemental Machines

Die Intelligent Operations Platform von Elemental Machines nutzt das Beste aus der Internet of Things (IoT)-Technologie und kundenspezifischen Hard- und Softwarelösungen und liefert instruktive Erkenntnisse für Betreiber in den Bereichen Biowissenschaften, Biopharma-Labore, Biobanken, Analyselabore und Produktionsanlagen. Die Plattform vereinfacht, optimiert und erweitert den Betrieb durch die Verbindung von physischer und digitaler Welt. Führende Unternehmen in Wissenschaft, Produktionsanlagen und Technologie vertrauen auf das Ökosystem von Elemental Machines, um Erkenntnisse zu gewinnen, die Innovationen beschleunigen und Resultate prognostizieren, um von reaktivem Management zu proaktivem Management zu wechseln. Mit skalierbaren Lösungen vom Inkubator bis zum Unternehmen, kundenspezifischen Integrationen, die den individuellen Anforderungen jedes Betriebs gerecht werden, und einem breiten Ökosystem an Partnerschaften sorgt Elemental Machines für betriebliche Exzellenz und die Zukunftssicherheit von Labor- und Herstellungsprozessen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240627790579/de/

Contacts:

Holli Kroeker

+1 308-338-2358

pr@scorrmarketing.com