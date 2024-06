COLUMBUS, Ohio - Ein bedeutendes Energieversorgungsunternehmen kündigte die Berufung eines neuen Präsidenten und CEO ab dem 1. August 2024 an. Mit seiner langjährigen Führungsrolle in der Energiebranche tritt der neue CEO in die Fußstapfen von Interimsführungskräften und führt strategische Initiativen zur Stärkung der Netzresilienz und Transformation des Energieerzeugungsportfolios fort. Diese Personalie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Investition von 43 Milliarden Dollar innerhalb der nächsten fünf Jahre in die Zuverlässigkeit des Stromnetzes und nachhaltige Energielösungen im Mittelpunkt stehen. Unter dem neuen CEO strebt das Unternehmen eine 80-prozentige Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2030 an und plant, bis 2045 Netto-Null zu erreichen. Die Verpflichtung zur Zahlung von Dividenden wird ebenfalls hervorgehoben. Mit einer über 14 Jahre hinweg konsequent steigenden Dividende beweist das Unternehmen finanzielle Stabilität und die Bedeutung für an Einkommen orientierte Investoren.

Unternehmen im Wandel

Während sich ein langjähriges Vorstandsmitglied in den Ruhestand verabschiedet, blickt das Unternehmen auf nahezu zwei Jahrzehnte erfahrener Beratung und Führung zurück. Der neu gewählte Präsident und CEO ist die dreizehnte Person in dieser Rolle in der 118-jährigen Geschichte des Unternehmens und bringt umfassende Kenntnisse aus vorherigen CEO-Positionen bei großen Energieunternehmen mit. Diese Berufung ist Ausdruck des Vertrauens des Vorstands in seine Fähigkeit, das Unternehmen durch das sich schnell wandelnde Energieumfeld zu führen und langfristige Wachstumsstrategien voranzutreiben. Das Profil des Unternehmens zeichnet sich durch ein umfangreiches Übertragungs- und Verteilungsnetz sowie eine bedeutende, teils regenerative, Erzeugungskapazität aus.

American Electric Power Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...