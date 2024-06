Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, gibt heute zusammen mit VIAVI Solutions und CableLabs einen wichtigen Meilenstein für die Sicherheit des Open RAN-Ökosystems bekannt: Die 3GPP Security Assurance-Tests für RU, DU und CU, die auch als die funktionalen Sicherheitsanforderungen für gNodeB (gNB) bekannt und in den 3GPP-Spezifikationen definiert sind, wurden erfolgreich abgeschlossen. Dieser Meilenstein wurde während des O-RAN ALLIANCE Global PlugFest Spring 2024 erreicht.

Die von CableLabs im Kyrio Open Test and Integration Center durchgeführten Tests haben signifikante Fortschritte bei der Automatisierung von gNB-Sicherheitstests gezeigt. Diese Ergebnisse bestätigen auch die Effizienzsteigerungen bei den Sicherheitstests und das Potenzial für beschleunigte Sicherheitstestzyklen zukünftiger Implementierungen von OpenRAN gNBs, die aus O-RU plus O-DU und O-CU bestehen und in Übereinstimmung mit den O-RAN-Schnittstellenspezifikationen implementiert sind.

"Wir sind stolz auf das Erreichen dieses bedeutenden Meilensteins bei den Open RAN-Sicherheitstests", berichtet BG Kumar, President, Access Networks, Platforms and MDE bei Mavenir. "Unsere Kooperation mit VIAVI und CableLabs demonstriert unser Engagement für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Open RAN-Systemen, die für eine breite Akzeptanz entscheidend sind. Der positive O-RAN ALLIANCE PlugFest 3GPP-Sicherheitstest wird dazu beitragen, die Sicherheitsakkreditierung von Mavenir nach GSMA und 3GPP NESAS zu erweitern und die Sicherheitsbewertung für alle Open RAN-Produkte von Mavenir durchzuführen."

"Der erfolgreiche Abschluss des 3GPP Security Assurance Testing für die funktionalen Anforderungen an die gNB-Sicherheit ist Ausdruck der effektiven Zusammenarbeit innerhalb des Open RAN-Ökosystems", ergänzt Dr. Sameh Yamany, Chief Technology Officer bei VIAVI. "Gemeinsam mit Mavenir und CableLabs haben wir die Automatisierung von Sicherheitstests in einem hocheffizienten und zuverlässigen Framework vorangetrieben, das der Branche ermöglichen wird, die Einführung zu beschleunigen."

"Mavenir, VIAVI und CableLabs haben ihren Einsatz für Sicherheit und Testautomatisierung im Open RAN-Ökosystem unter Beweis gestellt", so David Debrecht, Vice President of Wireless Technologies, bei CableLabs. "Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer allgemeinen Einführung sicherer offener Funkzugangsnetze, die sowohl den Verbrauchern als auch den Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen bieten werden."

Hinweis für Redakteure:

Offizielle Pressemitteilung der O-RAN ALLIANCE zum Global PlugFest Spring 2024

Über VIAVI

Seit mehr als 100 Jahren ist VIAVI unmittelbar an der Prüfung, Validierung und Absicherung der größten Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt beteiligt und zertifiziert Netzwerkprodukte für alle Tier-1-Hersteller von Netzwerkkomponenten. Das Unternehmen übernimmt eine aktive Rolle bei der Entwicklung von Spezifikationen durch führende Positionen in der O-RAN ALLIANCE und TIP. VIAVI hat an allen globalen Open RAN PlugFest teilgenommen.

Über CableLabs

Als führendes Innovations- und Forschungs- und Entwicklungslabor für den Breitbandsektor prägt CableLabs über seine Mitgliedsunternehmen rund um den Globus und seine Tochtergesellschaften Kyrio und SCTE die weltweite Entwicklung seiner Branche. Mit einer hochmodernen Forschungs- und Innovationszentren und einem Ökosystem für die Zusammenarbeit mit Tausenden von Anbietern liefert CableLabs wichtige Netzwerktechnologien für den gesamten Industriezweig. Um mehr über CableLabs zu erfahren, besuchen Sie https://www.cablelabs.com/.

Über Mavenir:

Mavenir baut heute die Zukunft der Netzwerke mit Cloud-nativen, KI-fähigen Lösungen auf, die durch ihr Design umweltfreundlich sind und es Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte, programmierbare Netzwerke zu schaffen. Als Pionier von Open RAN und bewährter Branchen-Disruptor sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für die Automatisierung und Monetarisierung von Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com.

