Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leclanché hält seine ordentliche Generalversammlung 2024 ab Die Aktionäre haben der Umwandlung von Verbindlichkeiten in Höhe von CHF 84.7 Millionen in Aktien der Gesellschaft zugestimmt. Diese Umwandlung erhöht die Kapitalreserven der Gesellschaft erheblich, stärkt ihre Bilanz und unterstreicht ihr Engagement für nachhaltiges Wachstum und Marktführerschaft

Die Aktionäre haben zusätzlich einer Erhöhung des bedingten Kapitals und der Einführung eines Kapitalbandes zugestimmt. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 27. Juni 2024 - Leclanché SA (SIX: LECN), einer der weltweit führenden Hersteller von Hochleistungs-Industriebatterien, gibt die Beschlüsse der Aktionäre der Gesellschaft zu den Anträgen des Verwaltungsrats an der ordentlichen Generalversammlung (GV) 2024 bekannt, die heute im EXPLORiT, Y-Parc, Avenue des Découvertes 1, 1400 Yverdon-les-Bains, Schweiz, stattfand. Die Aktionäre haben dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt, die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber SEF-Lux [1] und anderen Investitionspartnern in Höhe von CHF 84'670'025.30006 durch eine ordentliche Kapitalerhöhung in Eigenkapital umzuwandeln. Diese Umstrukturierung zielt darauf ab, die Bilanz von Leclanché zu stärken und die Kapitalbasis zu erhöhen, um die Gesellschaft strategisch so zu positionieren, dass es die Chancen im wachstumsstarken Bereich der Elektromobilität nutzen kann. Der Antrag des Verwaltungsrats, das Aktienkapital der Gesellschaft durch zwei ordentliche Kapitalerhöhungen in der Höhe von CHF 18'768'578.90 von CHF 58'611'476.90 auf CHF 77'380'055.80 zu erhöhen, wurde angenommen. Die fünf Mitglieder des Verwaltungsrats, Herr Lex Bentner, Herr Abdallah Chatila, Herr Marc Lepièce, Herr Christophe Manset und Herr Ali Sherwani, wurden wiedergewählt. Herr Lex Bentner wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Die Mitglieder des Ernennungs- und Vergütungsausschusses, Herr Marc Lepièce und Herr Christophe Manset wurden wiedergewählt und Herr Lex Bentner wurde neu gewählt. Zusätzlich haben die Aktionäre einer Erhöhung des bedingten Kapitals zugestimmt, weitere Umstände aufgenommen, unter denen der Verwaltungsrat das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital ausschliessen kann und ein Kapitalband verabschiedet. Die Erhöhung des bedingten Kapitals und die Verabschiedung des Kapitalbandes gibt dem Verwaltungsrat weitere Flexibilität. Die Aktionäre haben zudem alle übrigen Anträge des Verwaltungsrats genehmigt, einschliesslich den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 2'350'000.00 für das Geschäftsjahr 2025. Lex Bentner, Präsident des Verwaltungsrats von Leclanché, sagte: "Wir freuen uns über die Ergebnisse unserer Generalversammlung 2024 und die Unterstützung durch unsere Aktionäre, einschliesslich der Kapitalerhöhung. Die Zustimmung zur Umwandlung von Verbindlichkeiten in Höhe von CHF 84.7 Millionen in Eigenkapital ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung unserer Bilanz und positioniert uns gut für zukünftiges Wachstum. Unsere strategischen Initiativen in den Geschäftsbereichen e-Mobility, Stationär- und Spezialbatterien gewinnen mit bemerkenswerten Projektgewinnen und technologischen Fortschritten deutlich an Zugkraft. Während Leclanché weiterhin innovativ ist und expandiert, bleibt die Gesellschaft dem Ziel verpflichtet, nachhaltige Energielösungen zu liefern, die die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden erfüllen und langfristigen Wert für unsere Stakeholder schaffen." Für weitere Informationen schreiben Sie an info@leclanche.com oder besuchen Sie www.leclanche.com . ****** Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte Medien Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch Medien Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Investor-Kontakt:

Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com [1] SEF-LUX bezieht sich auf: Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF - Renewable Energy, AM Investment S.C.A. SICAV - RAIF - Global Growth Sub-Fund und Strategic Yield Fund S.C.A, die zusammen die Hauptaktionärin von Leclanché sind, im Folgenden als "SEF-Lux" bezeichnet. Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF - E Money Strategies (EMS) und Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF - Multi Asset Strategy fusionierten mit Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF - Renewable Energy per 31. März 2023. Golden Partner Private Equity FOF fusionierte mit Strategic Equity Fund SICAV RAIF per 30. November 2023. AM Investment S.C.A. SICAV - FIS - R&D Sub-Fund, AM Investment S.C.A. SICAV - FIS - Liquid Assets Sub-Fund und AM Investment S.C.A. SICAV - FIS - Illiquid Assets fusionierten zu einem einzigen Sub-Fund AM Investment S.C.A. SICAV - RAIF - Global Growth Sub-Fund per 30. November 2023. Pure Capital S.A. ist der der wirtschaftlich Berechtigten gemäss der Meldeplattform der Fachstelle der SIX Exchange Regulation AG - Datum der Veröffentlichung der letzten Meldung: 26. Oktober 2023.

