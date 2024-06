News von Trading-Treff.de Micron Technology Aktienanalyse zeigt Ausbau der Gewinnzone in der aktuellen Bilanz und eine Anhebung der Prognosen auf. Was zeigt die Aktie? Micron Technology profitiert weiter von der KI-Phantasie Nach Nvidia war Micron Technology der zweite Wert, der bei Anleger:innen im Technologiesegment Nasdaq ganz oben auf der Agenda stand. Starke Bewegungen intraday und dynamische neue Allzeithochs umrahmten die Story, die erst in ...

