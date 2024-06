Belkin ist stolz auf den Verkauf von einer Million Kinderkopfhörern mit einer großen Auswahl an Stilen und Farben weltweit

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, hat heute einen bedeutenden Meilenstein erreicht: weltweit wurden eine Million Kinderkopfhörer verkauft. Belkins vielfältiges Angebot an Stilen und Farben sowie sein Engagement für Qualität haben seine Position als führender Anbieter von Audioprodukten für Kinder gefestigt.

In den letzten Jahren hat Belkin an seinem globalen Hauptsitz in El Segundo, Kalifornien, große Fortschritte bei der Entwicklung hochwertiger Audioprodukte gemacht. Mit dem Fachwissen erfahrener Akustikingenieure hat Belkin seine charakteristische SoundForm-Linie entwickelt, die geschmackvolles Design und großartigen Klang für alle Vorlieben vereint.

Alle Belkin-Audioprodukte werden sorgfältigen Tests unterzogen, um erstklassige Qualität, Design und Funktionalität zu gewährleisten. Bei den Kopfhörern für Kinder garantieren sichere Lautstärkeregelungen ein sicheres Hörerlebnis sowohl bei kabelgebundenen als auch bei kabellosen Optionen. Die Kopfhörer SoundForm Mini On-Ear verfügen über Aufkleber, mit denen Kinder ihren Kopfhörern eine persönliche Note verleihen können.

"Ich freue mich sehr über das Wachstum unserer Kinder-Audio-Linie. Wir sind unglaublich stolz auf die Produkte, die wir entwickelt haben und die Kindern und Eltern Spaß und Unterhaltung bieten", sagt Steve Malony, CEO von Belkin International. "Wir sind sehr stolz darauf, Produkte zu entwickeln, die perfekt für den täglichen Gebrauch sind. Wir machen bei keinem unserer Produkte Abstriche und wollen immer sicherstellen, dass Eltern darauf vertrauen können, dass Belkin Qualitätsprodukte liefert, die für ihre Kinder in der Verwendung sicher sind."

Signature Sound Sicherheit und Qualität

Bei Signature Sound von Belkin geht es vor allem um Ausgewogenheit tiefe Bässe, kristallklare Stimmen und klare Höhen. Dank der präzisen Technik, die einen satten, beeindruckenden Heimkinoklang mit hervorragendem Frequenzgang erzeugt, können die Zuhörer die Lautstärke auf einem sicheren Niveau halten, ohne einen Ton zu verpassen. Da Sicherheit ein zentraler Wert aller Belkin-Produkte ist, trägt Belkin Signature Sound dazu bei, dass der Klang auch bei geringster Lautstärke klar bleibt.

Als Teil des Audiotestverfahrens verwendet Belkin spezielle Mikrofone, um alle Kopfhörer zu testen und so genaue Klangmessungen zu gewährleisten. Belkin hält sich an Industriestandards und verwendet ein spezielles Testsignal, um Konsistenz zu gewährleisten, sowie einen Bluetooth-Sender, um zuverlässige Testergebnisse zu erhalten. Anstatt sich nur auf die eigenen Laborergebnisse zu verlassen, bestätigt das Unternehmen seine Ergebnisse mit den Resultaten von zwei weiteren unabhängigen Labors. Dieses Verfahren garantiert, dass die Lautstärke der Belkin-Kopfhörer genau und sicher für alle ist.

Favoriten der Belkin-Audioprodukte für Kinder:

SoundForm Mini kabelgebundene On-Ear-Kopfhörer für Kinder: Hochwertige Kopfhörer für Kinder, die sich perfekt für Fernunterricht, Reisen und das Streaming von Online-Inhalten eignen. Diese Kopfhörer verfügen über eine Lautstärkeregelung von 85 dB, einfach zu bedienende Steuerelemente und ein strapazierfähiges, sturzsicheres Design.

SoundForm Mini kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder: Diese kabellosen Kopfhörer sind ideal für Fernunterricht, lange Autofahrten und Unterhaltung. Sie verfügen über eine 85-dB-Lautstärkeregelung zum Schutz junger Ohren und eine lange Akkulaufzeit für Hören den ganzen Tag über.

SoundForm Nano 2 kabellose Ohrstöpsel für Kinder: Mit diesen Ohrstöpseln können junge Hörer echte kabellose Musik hören. Kinder ab 7 Jahren genießen den ganzen Tag über einen hohen Tragekomfort mit antimikrobiellen Ohrstöpseln in fünf Größen und einer dichten Passform. Der Nano 2 ist bereit für eine Vielzahl von Liedern, Videos und Lernspielen und bietet 8 Stunden Spielzeit und weitere 20 Stunden Ladezeit im Etui.

SoundForm Inspire kabelloses Over-Ear-Headset für Kinder: Dieses komfortable, hochwertige kabellose Headset wurde speziell für Kinder entwickelt. Schnelles USB-C-Laden ermöglicht bis zu 35 Stunden Spielzeit mit einer vollen Ladung. Die Safe-Sound-Technologie begrenzt die Lautstärke auf 85 dB beim Fernunterricht, auf Reisen oder beim Streaming von Online-Videos.

Verfügbarkeit:

Die SoundForm Mini kabelgebundenen On-Ear-Kopfhörer für Kinder sind auf Belkin.com, Amazon und bei anderen zertifizierten Händlern für 24,99 USD erhältlich.

sind auf Belkin.com, Amazon und bei anderen zertifizierten Händlern für 24,99 USD erhältlich. Die SoundForm Mini kabellosen On-Ear-Kopfhörer für Kinder sind auf Belkin.com, Amazon und bei anderen zertifizierten Händlern für 34,99 USD erhältlich.

sind auf Belkin.com, Amazon und bei anderen zertifizierten Händlern für 34,99 USD erhältlich. Die SoundForm Nano 2 kabellosen Ohrstöpsel für Kinder sind auf Belkin.com und bei anderen zertifizierten Händlern für 34,99 USD erhältlich.

sind auf Belkin.com und bei anderen zertifizierten Händlern für 34,99 USD erhältlich. Das SoundForm Inspire kabellose Over-Ear-Headset für Kinder ist auf Belkin.com, Amazon und bei anderen zertifizierten Händlern für 39,99 USD erhältlich.

Weitere Informationen über Belkin-Kopfhörer für Kinder finden Sie auf der Website.

Über Belkin

Belkin, ein auf Accessoires spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien im Jahr 1983 bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

