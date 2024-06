NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag erneut die Füße still gehalten. Die wichtigsten Indizes bewegten sich wie schon zur Wochenmitte nur wenig. An der Wall Street war vor kurz vor zwei wichtigen Ereignissen Vorsicht zu spüren. So steht nach Börsenschluss die erste Fernsehdebatte zwischen Präsident Joe Biden und Herausforderer Donald Trump an. Am Freitag dann werden wichtige Inflationsdaten veröffentlicht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,09 Prozent auf 39 164,06 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um ebenfalls 0,09 Prozent auf 5482,87 Punkte nach oben. Der von Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 stand 0,19 Prozent im Plus bei 19 789,03 Punkten./la/he

