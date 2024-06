Die Anleger an der Wall Street haben sich vor der ersten Fernsehdebatte im diejäherigen Präsidentschaftswahlkampf zwischen Joe Biden und Donald Trump in der Nacht sowie der Veröffentlichung neuer Inflationsdaten am Freitag eher zurückgehalten. Die US-Leitindex gingen am Donnerstag folglich kaum verändert aus dem Handel.Der Dow Jones ging mit einem Plus von nur 36 Zählern beziehungsweise 0,09 Prozent bei 39.164,06 Punkten aus dem Handel. Auch der marktbreiten S&P 500 schloss mit 5.482,87 Zählern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...