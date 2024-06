Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip wurde vom Analystenhaus Gartner im Gartner Magic Quadrant for Communications Platform as a Service 2024 zum zweiten Mal als Leader im Markt für Communications Platform as a Service (CPaaS) eingestuft. Infobip wurde für seine Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Visionen ausgezeichnet.1

Der Gartner-Bericht Top 10 Trends in Enterprise Communication Services 2024 stellt das Wachstum von GenAI fest: "Das Jahr 2023 sah den Aufstieg der generativen KI (GenAI) als einen wichtigen Disruptor, der fast alle Technologiebereiche beeinflusst." Laut dem Gartner CIO and Technology Executive Survey sind die wichtigsten Ergebnisse, die von Investitionen in digitale Technologien erwartet werden, das Kundenerlebnis, die Verbesserung der Gewinnspannen, das Umsatzwachstum, die Sicherstellung der Compliance/Minimierung von Risiken und die Steigerung der Mitarbeitereffektivität.

Infobip hat in seinen KI-Hub für KI-gesteuerte Kundengespräche investiert, die Geschäftsprobleme lösen. Das Unternehmen war auch eines der ersten weltweit, das Camara-konforme Netzwerk-APIs im Rahmen der GSMA Open Gateway Initiative eingeführt hat.

Silvio Kutic, CEO von Infobip, sagte: "Wie Gartner erklärt, "legen Unternehmen beim Kauf von Kommunikationsdiensten den Schwerpunkt auf Geschäftsergebnisse, Kauferfahrungen und Cloud-Nutzungsmodelle." 2 Deshalb entwickeln wir Innovationen auf allen Ebenen der Technologie, damit Unternehmen ihre Interaktionen mit Kunden digital umgestalten können. Während der CPaaS-Markt weiter wächst, bleibt Infobip die umfassende Omnichannel-Kommunikationsplattform für jede Plattform."

Kostenfreier Bericht: https://go.infobip.com/gartner-mq-cpaas-2024-bw.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

1 Gartner, "2024 Magic Quadrant for Communications Platform as a Service (CPaaS)" von Lisa Unden-Farboud, Ajit Patankar, Pankil Sheth, Brian Doherty, 24. Juni 2024

2 Gartner, "Top 10 Trends in Enterprise Communication Services for 2024" von Ajit Patankar et al, 19. Februar 2024

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey zu schaffen. Die Lösungen von Infobip für Omnichannel-Engagement, Identität, Benutzerauthentifizierung und Contact Center, die über eine einzige Plattform zugänglich sind, helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu bewältigen, um zu wachsen und die Kundenbindung zu erhöhen. Es bietet eine nativ entwickelte Technologie mit einer Kapazität von über sieben Milliarden mobilen Geräten und "Dingen" auf 6 Kontinenten, die mit mehr als 9.700 Verbindungen verbunden sind. Infobip wurde 2006 gegründet und wird von den Mitbegründern, CEO Silvio Kutic, Roberto Kutic und Izabel Jelenic geleitet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240627658347/de/

Contacts:

Nina Vresnik

Infobip Public Relations Associate

Nina.Vresnik@infobip.com