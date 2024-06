Caldera Medical, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Beckengesundheit von Frauen, hat die Sponsorschaft für das Cynisca-Radsportteams übernommen. Diese Partnerschaft spiegelt den nachhaltigen Einsatz von Caldera Medical für die Förderung der Gesundheit von Frauen und die Stärkung ihrer Rolle durch Sport und soziales Engagement wider.

Cynisca Cycling, ein professionelles Frauen-Radsportteam, hat sich dem Ziel verschrieben, Sportlerinnen zu fördern und die Geschlechtergleichstellung im Sport voranzubringen. Die Kooperation mit Caldera Medical, das für sein humanitäres Engagement für die Frauengesundheit bekannt ist, wird auf sportlichem wie medizinischem Gebiet wichtige Akzente setzen.

"Wir begrüßen diese neue Entwicklung zwischen unserem Team und Caldera Medical", kommentiert Robin Farina, Cynisca Operations and Performance Director. "Ebenso wie Cynisca setzt sich auch Caldera für die Förderung von Frauen ein. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit werden wir auch künftig Frauen auf und neben dem Rad unterstützen."

"Unsere Sponsorschaft für Cynisca Cycling passt perfekt zum Ziel von Caldera Medical, die Lebensqualität von Frauen weltweit zu verbessern", erklärt Bryon Merade, CEO bei Caldera Medical. "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Förderung von Frauen im Sport zu ihrem allgemeinen Wohlbefinden und ihrer Gesundheit beitragen kann. Mit der Unterstützung von Cynisca Cycling wollen wir den hohen Stellenwert von körperlicher Betätigung, Resilienz und gemeinschaftlichem Engagement für die Gesundheit von Frauen herausstellen."

Die Kooperation von Caldera Medical und Cynisca Cycling umfasst folgende Initiativen:

Workshops zu Gesundheit und Wellness: Organisation von Workshops zu den Themen Beckengesundheit, geistiges Wohlbefinden und allgemeine körperliche Gesundheit für Sportlerinnen und ihre Gemeinschaften.

Aufklärungskampagnen: Durchführung gemeinsamer Kampagnen zur Aufklärung der Öffentlichkeit über Themen der Frauengesundheit und die Wichtigkeit regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen und eines aktiven Lebensstils.

Soziales Engagement: Teilnahme an sozialen Veranstaltungen und Aktivitäten zur Förderung der Gesundheit und Selbstbestimmung von Frauen.

Diese Sponsorschaft ist ein wichtiger Schritt für das Ziel von Caldera Medical, die Gesundheit von Frauen weltweit zu fördern und zu verbessern. Im Rahmen der Partnerschaft mit Cynisca Cycling wird eine dynamische Plattform zur Förderung von Gesundheit, Fitness und Empowerment von Frauen geschaffen, die den Grundwerten von Caldera entspricht: Mitgefühl, Exzellenz und Innovation.

Über Caldera Medical

Caldera Medical ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich ausschließlich auf die Gesundheit von Frauen konzentriert und sich der Mission "Verbesserung der Lebensqualität von Frauen" verschrieben hat. Caldera Medical entwickelt, produziert und vermarktet erstklassige chirurgische Produkte für die Behandlung von Stressharninkontinenz, Beckenorganprolaps, Polypen und Fibroiden.

Caldera Medical unterhält enge Beziehungen zu den Chirurgen und baut das Unternehmen weiterhin nach dem Prinzip der Kundennähe auf. In Zusammenarbeit mit seinen Kunden, den Chirurgen, hat Caldera Medical das größte humanitäre Programm aller Unternehmen im Bereich der Frauengesundheit. Sie hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2027 eine Million Frauen in unterversorgten Bevölkerungsgruppen in aller Welt zu behandeln.

Über Cynisca Cycling

Cynisca Cycling ist ein UCI-registriertes, kontinentales Frauenteam (CYN-USA), das sich der Inspiration und Unterstützung von Frauen verschrieben hat, um im Radsport das höchste Leistungsniveau zu erreichen auf und neben dem Rad. Das Team bietet professionelle Unterstützung und Anleitung mit einem ausgewählten Radsportprogramm für die wichtigsten europäischen und US-amerikanischen Events.

Das Team wurde 2022 in Zusammenarbeit mit USA Cycling gegründet und nimmt seit 2023 an Radrennen teil. Es besteht aus zwölf ausgewählten nordamerikanischen Radsportlerinnen, die drei nationale Titel und einen panamerikanischen Meistertitel gewonnen haben. Weitere repräsentierte Länder sind Frankreich, Irland und Kanada. Cynisca setzt sich für eine faire Entlohnung von Sportlerinnen und für die Schaffung von beruflichen Chancen für Frauen ein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240627622894/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Media Relations

Caldera Medical

E-Mail: pr@calderamedical.com

Website: www.calderamedical.com

Cynisca Cycling

E-Mail: barbara@cyniscacycling.com

Website: www.cyniscacycling.org