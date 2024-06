Krypto-Experte erklärt: Der Bärenmärkt ist zurück!

Bitcoin konsolidiert oberhalb von 60.000 US-Dollar. Viele Altcoins schaffen den Ausbruch bis dato nicht. Zuletzt mangelte es an Dynamik und auch das allgemeine Interesse an Krypto wirkt im Sommer 2024 doch überschaubar. Wären dies nicht schon genug negative Nachrichten, gibt es nun eine Krypto Schock-Prognose. Denn der folgende Analyst geht davon aus, dass der Bärenmarkt zurück ist. Sollte man jetzt alle Kryptowährungen verkaufen?

Bärenmarkt 2024: Krypto-Experte mit Schock-Prognose

Der Analyst betont die Bedeutung wichtiger Wendepunkte in einem Marktzyklus, die oft über den Großteil der Renditen in einem zyklischen Markt wie dem Kryptomarkt bestimmen. Wendepunkte sind Momente, in denen sich der vorherrschende Trend des Marktes ändert. Diese gilt es, aus Sicht der aktiven Händler unbedingt zu identifizieren, um die übergeordneten Trends handeln zu können.

Der Analyst hat nun nach eigener Aussage zwei wichtige Wendepunkte identifiziert: einen im Januar 2023, als der Bitcoin-Preis von 17.000 auf 71.000 US-Dollar stieg, und einen weiteren im Mai 2024, als Ethereum von 2.800 auf 3.975 US-Dollar anstieg. Nach diesen Anstiegen hat der Analyst seine Positionen weitgehend liquidiert und eine defensivere Marktstellung eingenommen. So könnten die Verlaufshochs bereits erreifcht sein.

Der Analyst ist nämlich nach eigener Aussage aus mehreren Gründen eher skeptisch, dass wir eine bullische Trendfortsetzung erleben. Dabei beobachtet er Anzeichen, die auf einen nahenden Marktabschwung hindeuten.

Das aktuelle Sentiment führt dazu, dass Marktpreise sich nicht in die erwartete Richtung bewegen, trotz positiver Nachrichten. Dies ssei ein starkes Signal für eine Marktumkehr. In letzter Zeit hat Ethereum trotz der positiven Nachricht, dass die SEC ihren Fall gegen ConsenSys fallen ließ und der bevorstehende Start des Ethereum ETFs, einen Preisrückgang verzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass der Markt nicht mehr strukturell bullisch ist.

Der Analyst verweist auch auf das Fehlen einer "Altcoin-Saison", in der Altcoins traditionell eine überdurchschnittliche Performance zeigen. Die Marktkapitalisierung von Altcoins (TOTAL3) hat sich seit Januar 2023 nur halb so stark erhöht wie die von Bitcoin, was auf ein schwaches Interesse an Altcoins hinweist. Dies wird durch eine stagnierende Stablecoin-Marktkapitalisierung verstärkt, was auf ein mögliches Markt-Top hinweist. Denn ohne neue Stablecoins mangelt es an Liquidität für einen Bullenmarkt.

Qualitative Beobachtungen unterstützen ebenfalls die bearish Haltung des Analysts. Große Kapitalbeschaffungen durch Venture-Capital-Fonds und das Auftreten von "Celebrity Coins" signalisieren einen überhitzten Markt. Solche Phänomene traten auch am letzten Zyklus-Höhepunkt 2021 auf. Im Anschluss folgte die harsche Korrekturbewegung.

Der Analyst sieht also die Möglichkeit, dass der Kryptomarkt bis zu den US-Wahlen 2024 keine neuen Höchststände erreichen wird und sich in einem längeren Abwärtstrend befindet.

Welcome to Bear Town (?)



My primary focus for @tangent_xyz is two things:



1) Investing and working with founders long term on the venture side, and



2) Spotting inflection points on the liquid side to help founders weather them better



This thread is about the latter.… pic.twitter.com/fyHuHUXacU - Jason Choi (@mrjasonchoi) June 21, 2024

Obgleich es auch Argumente für die Gegenseite gibt, scheint zumindest Vorsicht geboten.

KI & Memes zeigen Stärke: Explodiert WienerAI um 100x?

In diesem schwierigen Marktumfeld ist es besonders wichtig, Stärke zu identifizieren und auf heiße Narrative zu setzen. Die besten Segmente 2024 waren bisher Meme-Coins und KI-Token. Diese Bereiche haben trotz der allgemeinen Marktschwäche signifikante Gewinne erzielt. Investoren könnten sich daher auf starke Projekte in diesen Segmenten konzentrieren.

WienerAI kombiniert die Welt der Meme-Coins mit fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz und hat bereits über 6,5 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingesammelt. Diese Summe unterstreicht das große Interesse an diesem innovativen Projekt, das die populären Segmente Meme-Coins und KI-Token geschickt miteinander verbindet.

Im Jahr 2024 gehörten Meme-Coins und KI-Token zu den erfolgreichsten Marktsegmenten. In diesem Umfeld scheint WienerAI also eine gute Wahl, indem es die Beliebtheit von Meme-Coins mit der zukunftsweisenden Technologie der Künstlichen Intelligenz vereinte.

Die hohe anfängliche Nachfrage und das effektive Marketing zeigen, dass WienerAI eine vielversprechende Nische im umkämpften Kryptomarkt gefunden hat. Der entwickelte Trading-Bot, ähnlich bekannten KI-Chatbots, hilft Nutzern, erfolgreiche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die benutzerfreundliche KI-Technologie erleichtert auch Anfängern den Einstieg in den Krypto-Handel. Beispielsweise gibt es die nahtlose Swap-Integration, die es ermöglicht, direkt innerhalb der App zu handeln. Diese Funktion, kombiniert mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, macht den Krypto-Handel effizienter und zugänglicher. Zudem erhebt WienerAI keine Gebühren, was den Gewinn maximiert und den dezentralen Ansatz des Projekts unterstützt.

Mit über 6,5 Millionen US-Dollar an Kapital und einer wachsenden Twitter-Community von rund 15.000 Followern gewinnt WienerAI schnell an Bekanntheit. Der Presale-Preis steigt kontinuierlich, was Früh-Investoren steigende Buchgewinne ermöglicht. Die Staking-Renditen von derzeit über 180 Prozent APY bieten zusätzliche Anreize für Investoren.

WienerAI zeigt trotz seines humorvollen Meme-Brandings ernsthafte Ambitionen und legt großen Wert auf realen Nutzen und substanzielle Vorteile für die Nutzer. Damit dürften sich auch in den nächsten Wochen viele Anleger für WAI interessieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.