Krypto-News: Countdown für Sealana-Presale läuft nur noch bis zum 2. Juli

Gespannt erwartet die Gemeinschaft von Sealana ($SEAL) den Abschluss des Presales, welcher innerhalb der letzten Zeit über 6 Mio. USD eingeworben hat. Das Team des Memecoins hat nun den letzten Countdown vor dem AirDrop gestartet, welcher die Übergabe der Token einleitet.

Die letzte Chance, um die Coins mit dem ersten AirDrop zu erhalten, wird bald vorüber sein. Denn am 1. Juli um 15:00 Uhr wird sich das Zeitfenster bereits geschlossen haben. Allerdings sollen die AirDrop-Verkäufe weitergehen, bis der AirDrop endgültig beginnt.

Sofern die $SEAL-Coins innerhalb der nächsten 24 Stunden gekauft werden, erhalten die Investoren diese während des ersten AirDrops. Gelistet werden soll der Token von Sealana an den dezentralen Kryptobörsen am 2. Juli um 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Die Beliebtheit von Sealana ist auf die strategische Wahl des PolitiFi-Sektors zurückzuführen, dessen Coins in den vergangenen Monaten starke Kursanstiege verzeichnet haben. In diesem Bereich ist er vorwiegend durch die typische Satire der international beliebten Serie South Park positiv aufgefallen.

Bei Sealana handelt es sich um einen fettleibigen, patriotischen, Trump unterstützenden Seehund, der von dem Gamer Guy aus der Serie inspiriert wurde, welcher den ganzen Tag World of Warcraft spielt.

Sealana nutzt die psychologische Macht der Memes, um auf diese Weise eine hohe Viralität zu erreichen, welche möglicherweise mit der Serie vergleichbar sein könnte. Zumindest könnte $SEAL wie andere PolitiFi-Memecoins bis zur nächsten Wahl von der Aktualität des Wahlkampfes profitieren.

Fortan bleibt jedoch nicht mehr viel Zeit, um die Coins für den linearen Preis von 0,022 USD zu kaufen. Ein besonders positiver Nebenaspekt sind die ausgebliebenen Buchgewinne der ersten Anleger durch schrittweise Preiserhöhungen oder Staking-Rendite. Somit bietet Sealana am ersten Listungstag das volle Explosionspotenzial und einen gleichwertigen Start für alle.

Alles Wichtige über den Vorverkauf von Sealana

Für die Teilnahme am Presale verbinden die Anleger einfach ihre Wallet mit der Website von Sealana. Als Zahlungsmittel für den Vorverkauf können die Kryptowährungen SOL, ETH, USDT und USDC verwendet werden. Alternativ stehen mit einer Bankkarte auch Fiatwährungen zur Verfügung.

Die Anleger können bei Sealana mit einer EVM-kompatiblen Wallet ihre Token zwischen SOL und ETH überbrücken. Dabei werden die Käufe mit SOL über die Blockchain von Solana abgewickelt und die mit ETH über die BNB Chain. Auf diese Weise können besonders günstige Gasgebühren ermöglicht werden.

Analysten heben das Potenzial von Sealana hervor

Der neue PolitiFi-Memecoin Sealana hat auch die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich gezogen. Einige von ihnen prognostizieren, dass er sich nach seinem Start besonders positiv entwickeln könnte.

Unter anderem hatte der YouTuber Matthew Perry, der über 220.000 Abonnenten hat, Sealana als ein potenzielles Juwel bezeichnet.

Ebenso hat ihn der bekannte YouTuber Jacob Crypto Bury in seine Liste der besten 5 Krypto-Presales aufgenommen, die sich verzehnfachen könnten.

Sealana stellt eine Kombination aus den beliebten Tier-Memecoins und PolitiFi dar. Letztere Nische gehörte auch heute zu den größeren Tagesgewinnern der führenden Memetoken. So stieg MAGA (TRUMP) um 15,52 %, MAGA VP (MVP) um 11,33 % und MAGA (MAGA) um 9,43 %. Langfristig konnte TRUMP sogar um bis zu 33.734.135 %, MVP um 13.932 % und MAGA um 7.152.590 % zulegen.

Bereits jetzt kommt Sealana auf 10.000 Abonnenten auf X und mehr als 9.000 auf Telegram. Denn sie wollen möglichst früh von den neusten Nachrichten erfahren, um einen Vorteil zu erhalten. Zudem gibt es noch weitere Informationen auf der Website von Sealana.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.