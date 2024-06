Deutsche Bank: JPMorgan bleibt bei "Overweight" - aber wie lange noch?

Bärenflagge & Sommerflaute bei der Deutsche-Bank-Aktie (DBK)?

Deutsche Bank (DBK) - ISIN DE0005140008

Rückblick

Mit einem Kursplus von rund 19 Prozent in den vergangenen sechs Monaten steht die Deutsche-Bank-Aktie recht gut da. Die Kombination der Bärenflagge mit der bei deutschen Aktien üblichen Sommerflaute könnten Trader als potentielles Short Setup auffassen.

Deutsche-Bank-Aktie: Chart vom 26.06.2024, Kürzel: DBK, Kurs: 23.66 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Dieses ist aus heutiger Sicht die weniger wahrscheinliche Variante. Die Bullen hatten die Chance, aus der schwarz-gestrichelten Diagonale nach oben auszubrechen und zumindest die halboffene Kurslücke aus den letzten Apriltagen anzusteuern. So wie es derzeit ausschaut, hat sich die Deutsche-Bank-Aktie aber unter den gleitenden Durchschnitten festgesetzt, was darauf hindeutet, dass die Bullen die Gelegenheit erst einmal verpennt haben.

Mögliches bärisches Szenario

Beim Unterschreiten der letzten Tageskerze hätten die Bären noch einmal frisches Futter und wir ein Leerverkaufsignal. Kursziel wäre das Pivot-Tief vom 14. 6. Die Absicherung des Short Trades könnte knapp über den eng beieinanderliegenden gleitenden Durchschnitten platziert werden.

Meinung: JPMorgan, das US-Finanzinstitut, hält an seiner positiven Bewertung der Deutschen Bank fest. In einer kürzlich veröffentlichten Branchenanalyse betont Experte Kian Abouhossein, dass die Aufmerksamkeit im europäischen Bankensektor durch die jüngsten Entwicklungen in der EU-Politik neu ausgerichtet wurde. Besonders die Resultate der Europawahl und die überraschende Ankündigung vorgezogener Parlamentswahlen in Frankreich haben dazu geführt, dass wirtschaftliche und politische Aspekte wieder verstärkt in den Mittelpunkt rücken. Charttechnisch sieht es momentan nicht ganz so rosig aus. Wir dürfen gespannt sein, wie lange JP Morgan bei der Bewertung bleibt, wenn das bärische Szenario eintritt.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 29.07 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: Mio. 100.20 EUR

Meine Meinung zu Deutsche Bank ist bärisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/fintech-versicherung-banken/deutsche-bank-bald-hat-das-warten-ein-ende-20360362.html

Veröffentlichungsdatum: 26.06.2024

Autor: Thomas Canali

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

