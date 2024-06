BOSTON, June 27, 2024, ein international renommiertes klinisches Auftragsforschungsinstitut.



In den letzten 25 Jahren hat sich die Krebsbehandlung erheblich weiterentwickelt und umfasst neben den traditionellen Methoden wie Chirurgie und Chemotherapie auch neuartige Therapien wie zielgerichtete Behandlungen und Immuntherapien. In jüngster Zeit hat die Entwicklung von Radiopharmaka - einer gezielten Strahlentherapie - zu einer bedeutenden Innovation in der Behandlung geführt, indem die Strahlung direkt auf die Krebszellen gerichtet und die Schädigung des gesunden Gewebes minimiert wird.

Dieser Expertenbericht wird vom Novotech-Team aus Forschungsanalysten kostenlos zur Verfügung gestellt und beleuchtet eine vielversprechende neue Richtung in der onkologischen Versorgung. Der Bericht befasst sich mit der sich entwickelnden Landschaft der Radiopharmaka, einschließlich Innovationen, Zulassungsverfahren, der Finanzierungslandschaft sowie Chancen und Erwägungen für den zukünftigen Einsatz dieser Behandlung.

Der Bericht zeigt, dass die globale klinische Studienlandschaft für Radiopharmaka ein beträchtliches Wachstum erfahren hat. Zwischen 2019 und 2024 verzeichnete der Sektor eine jährliche Wachstumsrate von 24,57 % bei den einmaligen Studien, mit 150 laufenden, von der Industrie initiierten Studien. Nordamerika steht dabei mit 42 % der weltweit durchgeführten Studien an der Spitze, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum (28 %) und Europa (26 %). Die Vereinigten Staaten leisten mit 79 % der nordamerikanischen Studien den größten Beitrag. Auch in anderen Regionen, darunter Australien, China und Frankreich, ist eine erhebliche Aktivität zu verzeichnen.

Radiopharmazeutische Studien konzentrieren sich vorwiegend auf die Onkologie, wobei die wichtigsten Indikationen Prostatakrebs, neuroendokrine Karzinome sowie Krebserkrankungen des ZNS, des Gastrointestinaltrakts und der Lunge sind. Die regionale Verteilung der Studien nach Phasen zeigt, dass Nordamerika bei den in einem einzigen Land durchgeführten Phase-I- und Phase-II-Studien führend ist, während Europa den asiatisch-pazifischen Raum bei multinationalen Studien in allen Phasen übertrifft.

In Bezug auf die Patientenrekrutierung spiegelte die Landschaft ähnliche Rekrutierungszeiträume in den verschiedenen Regionen wider, wobei die Vereinigten Staaten bei der Effizienz der Rekrutierung mit 0,34 Probanden pro Standort und Monat führend waren, was wahrscheinlich auf die fortschrittliche Infrastruktur und die optimierten regulatorischen Prozesse zurückzuführen ist.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts:



Für den Markt für Radiopharmaka wird erhebliches Wachstum mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von durchschnittlich 8,4 % zwischen 2021 und 2028 erwartet. Der weltweite Markt für Radiopharmaka wurde im Jahr 2020 auf 4,8 Milliarden Dollar geschätzt und wird bis 2028 voraussichtlich 9,6 Milliarden Dollar erreichen.

Die Onkologie ist nach wie vor der wichtigste Therapiebereich, auf den etwa 60 % aller klinischen Studien mit Radiopharmaka entfallen, gefolgt von Kardiologie und Neurologie.

In den letzten Jahren hat die Zahl der Zulassungen für Radiopharmaka zugenommen, was auf einen positiven Trend in der Entwicklungspipeline hinweist.

Zu den wichtigsten Akteuren im Bereich der Radiopharmazie gehören Novartis, GE Healthcare und Cardinal Health, die sowohl bei den Marktanteilen als auch bei den Innovationen führend sind.

Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich zu einer bedeutenden Region für klinische Studien mit Radiopharmaka, wobei Länder wie China und Indien verstärkte Aktivitäten und Investitionen zeigen.

Fortschritte in der Bildgebungstechnologie, wie PET und SPECT, treiben die Entwicklung und Anwendung neuer Radiopharmaka voran und verbessern die diagnostische Genauigkeit und die Wirksamkeit der Behandlung.

Risikokapital- und Private-Equity-Investitionen in radiopharmazeutische Unternehmen sind in die Höhe geschnellt. Allein im letzten Jahr wurden über 1 Milliarde US-Dollar investiert, was das wachsende Vertrauen in das Potenzial dieses Sektors widerspiegelt.



Dieser umfassende Bericht zu Radiopharmaka hilft Fachleuten im Gesundheitswesen, Forschern und Organisationen, sich in der globalen Studienlandschaft zurechtzufinden.

