Top-Ergebnisse und Minen-Bau: Gold bleibt weiterhin gefragt! Und dieses TOP-Unternehmen läutet eine neue Ära unter den Goldprojekten ein!

Anzeige / Werbung

Wer British Columbia hört, denkt unweigerlich an die Region Stikinia im Nordwesten Kanadas und damit vor allem an das ‚Goldene Dreieck'. Und das nicht umsonst!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Im "Golden Triangle' wurden im Jahr 2023 laut einer aktuellen Studie der globalen Wirtschaftsprüfer von Ernst und Young satte 70 % aller Investitionen für Gold- und Silberprojekte der gesamten British Columbia Provinz getätigt. Allein die Ausgaben für Gold-Projekte summierten sich 2023 damit auf fette 230 Mio. CAD.

Ganz vorne bei Ernst und Youngs Analyse der aktuell bedeutendsten Edelmetallprojekte in genau diesem Gebiet sind Tudor Gold (WKN: A3D078) und sein "Treaty Creek'-Power-Projekt.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung -

Quelle: EY "BC Mineral and Coal Exploration Survey 2023"

Diese prominente Platzierung unterstreicht eindrucksvoll, welches Superlative-Potenzial Tudor Golds (WKN: A3D078) Portfolio-Perle in und unter sich trägt.

"Goldstorm': Ein Schwergewicht unter den kanadischen Goldlagerstätten!

Die "Goldstorm'-Lagerstätte zählt schon jetzt zu einer der größten Entdeckungen der letzten 30 Jahre!

Quelle: Tudor Gold

Nach der Aktualisierung der Mineralressourcen-Schätzung im April dieses Jahres standen für "Goldstorm' unterm Strich phänomenale 27,87 Millionen Unzen Goldäquivalent (AgÄq) mit grandiosen 1,19 g/t in der Kategorie "angezeigt', bestehend aus 21,66 Millionen Unzen Gold zu herausragenden 0,92 g/t Ag und 2,87 Milliarden Pfund Kupfer mit 0,18 % Cu,

Verglichen zur Schätzung von vor ziemlich genau einem Jahr, entspricht das einem Plus von phänomenalen 19 % und damit von ziemlich genau einem Fünftel, was die Goldäquivalent-Unzen betrifft und eine Steigerung von 16 % respektive 14 % und 32 % mit Blick auf die Gold-, Silber- und Kupferausbeute.

Damit setzt Tudor Gold Corp. (WKN: A3D078) sein "Power'-Projekt ein weit sichtbares Ausrufezeichen hinter sein unglaubliches Potenzial und macht aus dem sprichwörtlichen "perfect storm" einen unwiderstehlichen, gehaltvollen Wirbelwind, der den Goldmarkt in seinen Sog zieht.

Neben den satten Ressourcen ist "Goldstorm' zudem auch in Sachen Infrastruktur erstklassig ausgestattet. So liegt das Projekt mit 20 km gerade einmal einen "Nugget"-Wurf weit entfernt von einer sehr gut ausgebauten Straße, über die ganzjährig auch schweres Explorationsgerät gefahren werden kann. Zudem ist ganzjährig fließend Wasser für Explorationszwecke und den künftigen Bergbau- und Verarbeitungsbedarf verfügbar. Auch hinsichtlich der Stromversorgung und der Anbindung an wichtige Transportwege (u.a. die Tiefwasser-Hafenanlagen in Stewart für den Export von Mineralkonzentraten) ist "Goldstorm' perfekt "vernetzt".

Multiple hochgradige Ziele im Explorationsvisier!

"Goldstorms' grandiose Ressource stellt ein sehr großes, strukturell kontrolliertes Gold-Silber-Kupfer-Porphyr-Mineralisierungssystem dar, das durch Bohrungen weiter ausgebaut werden kann. Zudem lässt sich das herausragende Potenzial dieser rekordverdächtigen Lagerstätte um zusätzliche fette Unzen steigern. So umfasst Tudor Golds (WKN: A3D078) gehaltvolles "Treaty Creek'-Projekt noch weitere hochgradige Zonen wie "Eureka', "Calm Before the Storm' ("CBS') und "Perfectstorm'. Diese vielversprechenden Gebiete hat Tudor ganz oben auf seiner Explorationsbohrprogramm-Agenda von Zielen im frühen bis fortgeschrittenen Stadium gepinnt.

Mittel- bis langfristig kommt dann die Erkundung insbesondere jener Ziele hinzu, die sich an den Grenzen der "300 Horizon'-, "CS-600'- und "DS-5'-Domänen innerhalb der Ausnahmeerscheinung "Goldstorm' befinden.

Quelle: Tudor Gold

Weiterhin sollen, wo immer möglich, mit gezielten Definitionsbohrungen innerhalb der aktuellen Ressource die "abgeleiteten'-Mineralressourcen in "gemessene und angezeigte'-Mineralressourcen überführt werden, was "Goldstorms' Rekordpotenzial um zusätzliche fette Unzen erweitern würde. Außerdem würde eine noch höhere Mineralressource ebenso wie neue hochgradige Entdeckungen den wirtschaftlichen Wert des fast 18.000 Hektar umfassenden "Treaty Creek'-Projekts, an dem Tudor Gold (WKN: A3D078) 60 % hält, schnurstracks auf die nächsthöhere Stufe katapultieren.

"Supercell'-Entdeckung erweitert "Goldstorm' supererfolgreich!

Bereits 2022 und 2023 lieferten Bohrungen im zuvor identifizierten hochgradigen Goldsystems "Supercell One' ("SC-1') herausragende Ergebnisse. So förderte Bohrloch GS-22-134 sensationelle 9,96 g/t AuÄq (9,66 g/t Au, 1,23 g/t Ag, 0,24 % Cu) über 25,5 m zutage, während GS-23-176-W1 grandiose 15,64 g/t AuÄq(14,89 g/t Au, 4,72 g/t Ag, 0,60 % Cu) über 15 m lieferte und GS-23-179 satte 10,07 g/t AuÄq (9,78 g/t Au, 1,35 g/t Ag, 0,23 % Cu) über 12 m beitrug.

Quelle: Tudor Gold

Neben den 1A-Ergebnissen lieferten die "gloreichen Drei" die ebenso erstklassige Erkenntnis, dass mit den Bohrungen ein struktureller Korridor mit bedeutenden Quarz-Sulfid-Brekzien durchschnitten wurde. Bis jetzt konnte das hochgradige System über 400 m in der Tiefe und über 300 m entlang einer nordöstlichen Achse nachgewiesen werden, währen die tatsächliche Breite der mineralisierten Struktur noch definiert werden muss. Umso gespannter dürfen wir sein, welche großartigen Resultate die bei "Supercell' aktuell laufenden "Step-Out' und "Infill'-Bohrungen demnächst liefern werden.

Skeena Resources: Der Gamechanger im "Goldenen Dreieck' von British Columbia!

Skeena Resources hat einen gewaltigen Durchbruch erzielt, in Sachen Minenbau im "Goldenen Dreieck'. Eine gigantische Finanzierungsvereinbarung im Wert von 750 Mio. US-Dollar katapultiert das "Eskay Creek'-Gold-Silber-Projekt direkt auf die Überholspur in Richtung Produktion und beweist eindrucksvoll, dass das "Goldene Dreieck' von British Columbia keineswegs zu schwierig für erfolgreiche Minenprojekte ist. Skeena plant, bereits 2027 die Produktion aufzunehmen und damit die Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Dieser Erfolg ist nicht nur ein Triumph für Skeena und die Region, sondern setzt auch ein starkes Zeichen für andere Akteure in der Region, insbesondere für Tudor Gold (WKN: A3D078). Mit seiner cleveren strategischen Planung und der Unterstützung durch starke Partnerschaften, wie beispielsweise der Tahltan Nation, steht Tudor vor ebenso einer goldenen Zukunft wie Skeena. Diese extrem positive Entwicklung stärken das Vertrauen in die Region und in die Unternehmen wie Tudor Gold, das übrigens schon jetzt mit dem bedeutendsten Goldfund der vergangenen 30 Jahre glänzen kann.

Diese jüngste Entwicklung öffnet die Augen für das enorme Potenzial der Region und verspricht eine glänzende Zukunft für alle Beteiligten. Skeena hat den Weg geebnet, und Tudor Gold (WKN: A3D078) steht bereit, um diesem strahlenden Beispiel zu folgen. Die Zukunft des Goldabbaus im "Goldenen Dreieck' von British Columbia strahlt jetzt heller als je zuvor!

https://www.commodity-tv.com

Fazit: Auf direktem Weg zu einem künftigen zentralen Goldlieferanten!

Der Preis für eine Unze Gold befindet sich weiterhin auf einem robusten Wachstumskurs, befeuert vor allem durch die immer stärker werdenden Zeichen einer Zinssenkung durch die FED in der zweiten Jahreshälfte 2024. Parallel dazu ergab eine aktuelle Umfrage des World Gold Council unter Zentralbanken, dass 29 % und damit fast ein Drittel von ihnen erwarten, dass sie ihre Goldreserven in den nächsten zwölf Monaten aufzustocken werden. Das wiederum ist der höchste jemals gemessene Wert seit Beginn der Umfrage vor sechs Jahren.



Quelle: World Gold Council 2024 Central Bank Gold Reserves Survey

Die Aktien von Goldproduzenten und Explorationsgesellschaften bleibt in Sachen Performance gegenüber dem Goldpreis noch weit zurück, weshalb gerade diese Assetklasse noch einiges an Luft nach oben bietet, um allein nur an die Wertentwicklung für physisches Gold anzudocken.

Die besten Voraussetzungen hierfür hat zweifelsohne Tudor Gold (WKN: A3D078), das mit seiner "Goldstorm'-Entdeckung inmitten des gehaltvollen "Golden Triangle'-Geschichte schreiben wird. Das gilt umso mehr als mit Ken Konkin als CEO des Goldmarkt-Durchstarters, ein Visionär mit goldener Spürnaseam Lenkrad des Unternehmens sitzt, der über eine jahrzehntelange Erfahrung in genau diesemkanadischen "Gold-Hotspot' verfügt. Zudem besitzt Konkin profundes Wissen über die geologischen und mineralogischen Potenziale der Region und hat nicht zuletzt auch eine neue Qualität des Dialogs und der Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft etabliert, für den Aufbau langfristiger Partnerschaften und zugunsten einer nachhaltigen, sozioökonomischen Entwicklung der gesamten Region, von der natürlich auch Tudor Gold (WKN: A3D078) massiv profitieren wird.

?

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

========================================================================

Preamble:

The original article was first published in German language, representing the default version. (Link here). No responsibility or liability is assumed for the content, correctness, appropriateness or accuracy of this translation. This promotional article is in no way a purchase (buy) or trade recommendation for the bespoken financial instruments! The target group for this article translation are English-speaking readers residing in Germany.

To read more, click here or on the image above.

Quellen: eigener Research, Tudor Gold, https://www.gold.org/goldhub/data/2024-central-bank-gold-reserves-survey, https://markets.businessinsider.com/news/stocks/gold-mining-stocks-eye-best-month-in-a-year-as-golden-era-for-the-precious-metal-looms-1033198260, https://www.ey.com/en_ca/mining-metals/bc-tracks-third-highest-expenditure-in-mineral-exploration-in-a-decade, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 27. Juni 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Tudor Gold, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Tudor Gold, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt, vom Unternehmen. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Tudor Gold im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Tudor Gold halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA83056P7157,CA89901T1093