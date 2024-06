Dieser Top-Analyst hat eine gewagte Prognose in den Raum gestellt: Der S&P500 soll sich bis 2030 beinahe auf 15.000 Punkte verdreifachen. Dies würde einer Performance von 177 Prozent entsprechen oder 20,4 Prozent pro Jahr. Doch was stimmt diesen renommierten Experten so optimistisch für seine steile These? Tom Lee, Chef des Research bei Fundstrat Global Advisors, gilt an der WallStreet als ein bekannter und renommierter Experte. Doch nun hat der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...