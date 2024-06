EU-Rat nominiert von der Leyen für zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin ++ Polizei bestätigt: polizeibekannter 18-jährigen Syrer erschlug 20-jährigen Philippos T. in Bad Oeynhausen ++ nach Messer-Attacke bei Fanfest in Stuttgart nimmt Polizei Syrer fest ++ neues Einbürgerungsgesetz - neue Bürger - neue Wähler ++ Gewaltaufrufe vor AfD-Parteitag in Essen ++ Dänemark führt Furz-Steuer für Tiere D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...