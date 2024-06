© Foto: dpa | Sebastian Gollnow - picture alliance



Der Aktie von SMA Solar ist am Donnerstag ein kleines Intraday-Reversal gelungen. Grund hierfür ist ein weiterer Insider-Kauf.Der krisengeplagten Aktie von SMA Solar ist am Donnerstag ein erster Erfolg gelungen. Zwar ging das Papier erneut schwächer aus dem Handel und verlor rund ein halbes Prozent an Wert. Dadurch belaufen sich die in diesem Jahr bereits angefallenen Kursverluste inzwischen auf knapp 57 Prozent. Immerhin ist dem Papier aber ein kleines Intraday-Reversal gelungen. Zeitweise handelte SMA Solar am Donnerstag mit einem Abschlag von weiteren 3,5 Prozent. Aktie kann nach Insider-Kauf Verluste eindämmen Das Papier erholte sich am frühen Nachmittag aber deutlich, nachdem ein …