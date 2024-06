CompuGroup Aktie - für Chartisten wohl ein Graus. Aber der Platow Brief schaut auf Fundamentales. Sieht Chancen bei der CompuGroup (ISIN: DE000A288904), sieht aber auch den klaren Abwärtstrend der Aktie. Mittlefristig hoffnungsvoller Ansatz, dessen Zeit wohl noch kommen wird. Wie schnell ist die Frage. Noch bleibt Platow an der Seitenlinie. Und das bedeutet für den Anleger? Lesen. Compugroup - Zeit noch nicht reif Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist einer der großen Zukunftstrends in Europa. Die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz bei vielen Arbeitsabläufen kann die Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...