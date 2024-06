InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Jun 28

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / June 28, 2024 / The Company announces that on 27 June 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 27 June 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased:

10,000

Lowest price paid per share:

£ 82.8400

Highest price paid per share:

£ 83.3600

Average price paid per share:

£ 83.0787

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,598,768 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 27 June 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 83.3600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 82.8400 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 83.0787

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 27/06/2024 09:25:09 BST 64 83.2200 XLON 1020553628486860 27/06/2024 09:25:09 BST 20 83.2200 XLON 1020553628486861 27/06/2024 09:25:20 BST 84 83.2000 XLON 1020553628486868 27/06/2024 09:25:51 BST 40 83.1800 XLON 1020553628486874 27/06/2024 09:25:51 BST 44 83.1800 XLON 1020553628486875 27/06/2024 09:26:15 BST 84 83.1600 XLON 1020553628486889 27/06/2024 09:29:19 BST 14 83.2400 XLON 1020553628487063 27/06/2024 09:29:55 BST 57 83.2200 XLON 1020553628487117 27/06/2024 09:37:54 BST 71 83.3000 XLON 1020553628487883 27/06/2024 09:43:02 BST 71 83.2200 XLON 1020553628488287 27/06/2024 09:50:59 BST 70 83.3200 XLON 1020553628488863 27/06/2024 09:56:45 BST 71 83.1800 XLON 1020553628489149 27/06/2024 10:01:18 BST 14 83.1400 XLON 1020553628489407 27/06/2024 10:01:18 BST 56 83.1400 XLON 1020553628489408 27/06/2024 10:07:40 BST 72 83.0400 XLON 1020553628489755 27/06/2024 10:11:06 BST 72 83.0200 XLON 1020553628489914 27/06/2024 10:17:13 BST 71 82.9800 XLON 1020553628490138 27/06/2024 10:24:01 BST 72 83.1000 XLON 1020553628490453 27/06/2024 10:28:07 BST 70 82.9800 XLON 1020553628490586 27/06/2024 10:33:02 BST 70 83.0200 XLON 1020553628490900 27/06/2024 10:39:40 BST 71 82.9200 XLON 1020553628491212 27/06/2024 10:47:57 BST 7 83.0600 XLON 1020553628491832 27/06/2024 10:47:57 BST 14 83.0600 XLON 1020553628491833 27/06/2024 10:47:57 BST 51 83.0600 XLON 1020553628491834 27/06/2024 10:56:28 BST 53 83.2000 XLON 1020553628492174 27/06/2024 10:56:43 BST 53 83.1800 XLON 1020553628492201 27/06/2024 11:04:35 BST 70 83.2000 XLON 1020553628492535 27/06/2024 11:10:10 BST 58 83.0800 XLON 1020553628492777 27/06/2024 11:17:58 BST 42 83.1800 XLON 1020553628493079 27/06/2024 11:20:59 BST 78 83.1800 XLON 1020553628493183 27/06/2024 11:28:55 BST 72 83.1800 XLON 1020553628493550 27/06/2024 11:33:21 BST 71 83.2000 XLON 1020553628494000 27/06/2024 11:42:01 BST 37 83.0800 XLON 1020553628494502 27/06/2024 11:42:01 BST 34 83.0800 XLON 1020553628494503 27/06/2024 11:51:03 BST 71 82.9600 XLON 1020553628494942 27/06/2024 11:55:51 BST 12 82.9400 XLON 1020553628495092 27/06/2024 11:55:51 BST 23 82.9400 XLON 1020553628495093 27/06/2024 11:56:32 BST 36 82.9400 XLON 1020553628495105 27/06/2024 12:09:05 BST 47 83.0200 XLON 1020553628495589 27/06/2024 12:12:11 BST 53 83.0000 XLON 1020553628495706 27/06/2024 12:13:45 BST 8 83.0400 XLON 1020553628495797 27/06/2024 12:13:45 BST 35 83.0400 XLON 1020553628495798 27/06/2024 12:17:00 BST 34 83.0000 XLON 1020553628495894 27/06/2024 12:18:09 BST 36 82.9600 XLON 1020553628495956 27/06/2024 12:19:24 BST 35 82.9200 XLON 1020553628495992 27/06/2024 12:26:58 BST 14 82.9400 XLON 1020553628496281 27/06/2024 12:26:58 BST 56 82.9400 XLON 1020553628496282 27/06/2024 12:36:52 BST 71 82.9600 XLON 1020553628496623 27/06/2024 12:43:03 BST 70 82.9600 XLON 1020553628496864 27/06/2024 12:51:04 BST 71 82.9800 XLON 1020553628497209 27/06/2024 12:59:47 BST 71 83.0200 XLON 1020553628497501 27/06/2024 13:03:31 BST 21 82.9600 XLON 1020553628497724 27/06/2024 13:03:31 BST 50 82.9800 XLON 1020553628497725 27/06/2024 13:11:42 BST 24 82.8400 XLON 1020553628498094 27/06/2024 13:11:42 BST 38 82.8400 XLON 1020553628498095 27/06/2024 13:11:42 BST 8 82.8400 XLON 1020553628498096 27/06/2024 13:20:36 BST 70 82.9400 XLON 1020553628498480 27/06/2024 13:37:59 BST 47 83.0800 XLON 1020553628499098 27/06/2024 13:38:00 BST 47 83.0600 XLON 1020553628499100 27/06/2024 13:39:53 BST 47 83.0400 XLON 1020553628499224 27/06/2024 13:48:06 BST 59 83.0200 XLON 1020553628499562 27/06/2024 13:51:29 BST 48 83.0000 XLON 1020553628499823 27/06/2024 13:52:00 BST 60 82.9800 XLON 1020553628499859 27/06/2024 13:53:58 BST 12 82.9400 XLON 1020553628499961 27/06/2024 13:54:33 BST 35 82.9000 XLON 1020553628499990 27/06/2024 14:02:09 BST 36 82.9000 XLON 1020553628500515 27/06/2024 14:02:09 BST 34 82.9000 XLON 1020553628500516 27/06/2024 14:20:09 BST 71 83.1000 XLON 1020553628501358 27/06/2024 14:20:09 BST 59 83.0800 XLON 1020553628501360 27/06/2024 14:22:05 BST 71 83.1200 XLON 1020553628501414 27/06/2024 14:22:05 BST 12 83.1000 XLON 1020553628501420 27/06/2024 14:25:09 BST 70 83.0800 XLON 1020553628501525 27/06/2024 14:30:20 BST 71 83.1800 XLON 1020553628501691 27/06/2024 14:36:40 BST 73 83.2200 XLON 1020553628501987 27/06/2024 14:40:34 BST 35 83.2000 XLON 1020553628502163 27/06/2024 14:41:58 BST 72 83.2000 XLON 1020553628502260 27/06/2024 14:45:48 BST 73 83.1600 XLON 1020553628502397 27/06/2024 14:52:34 BST 54 83.1400 XLON 1020553628502703 27/06/2024 14:52:34 BST 54 83.1200 XLON 1020553628502706 27/06/2024 14:59:44 BST 54 83.2000 XLON 1020553628502951 27/06/2024 14:59:55 BST 54 83.1800 XLON 1020553628502953 27/06/2024 15:00:17 BST 37 83.1400 XLON 1020553628502986 27/06/2024 15:04:03 BST 70 83.3600 XLON 1020553628503209 27/06/2024 15:09:19 BST 54 83.3000 XLON 1020553628503396 27/06/2024 15:10:55 BST 54 83.2800 XLON 1020553628503475 27/06/2024 15:12:03 BST 37 83.2600 XLON 1020553628503536 27/06/2024 15:16:18 BST 37 83.1400 XLON 1020553628503771 27/06/2024 15:17:40 BST 55 83.1600 XLON 1020553628503834 27/06/2024 15:20:20 BST 18 83.1200 XLON 1020553628504033 27/06/2024 15:20:51 BST 46 83.0800 XLON 1020553628504079 27/06/2024 15:23:53 BST 32 83.0800 XLON 1020553628504262 27/06/2024 15:23:53 BST 18 83.0800 XLON 1020553628504263 27/06/2024 15:25:15 BST 22 83.2200 XLON 1020553628504433 27/06/2024 15:25:15 BST 22 83.2200 XLON 1020553628504434 27/06/2024 15:25:15 BST 44 83.2000 XLON 1020553628504436 27/06/2024 15:25:16 BST 1 83.1800 XLON 1020553628504442 27/06/2024 15:29:45 BST 75 83.2000 XLON 1020553628504837 27/06/2024 15:30:46 BST 64 83.0400 XLON 1020553628505330 27/06/2024 15:30:46 BST 17 83.0400 XLON 1020553628505331 27/06/2024 15:31:42 BST 72 82.9800 XLON 1020553628505563 27/06/2024 15:34:00 BST 31 83.1200 XLON 1020553628505974 27/06/2024 15:34:00 BST 17 83.1200 XLON 1020553628505975 27/06/2024 15:34:00 BST 48 83.0800 XLON 1020553628505980 27/06/2024 15:35:43 BST 53 83.1800 XLON 1020553628506328 27/06/2024 15:36:08 BST 53 83.1400 XLON 1020553628506434 27/06/2024 15:36:08 BST 42 83.1200 XLON 1020553628506439 27/06/2024 15:36:08 BST 11 83.1200 XLON 1020553628506440 27/06/2024 15:36:38 BST 37 83.0800 XLON 1020553628506489 27/06/2024 15:40:02 BST 48 83.1200 XLON 1020553628506777 27/06/2024 15:41:01 BST 45 83.1000 XLON 1020553628506882 27/06/2024 15:41:01 BST 3 83.1000 XLON 1020553628506883 27/06/2024 15:43:39 BST 58 83.1200 XLON 1020553628507268 27/06/2024 15:43:39 BST 7 83.1200 XLON 1020553628507269 27/06/2024 15:43:39 BST 65 83.1000 XLON 1020553628507271 27/06/2024 15:46:44 BST 69 83.1600 XLON 1020553628507558 27/06/2024 15:46:54 BST 5 83.1400 XLON 1020553628507615 27/06/2024 15:46:54 BST 52 83.1400 XLON 1020553628507616 27/06/2024 15:46:55 BST 57 83.1200 XLON 1020553628507617 27/06/2024 15:47:00 BST 24 83.0800 XLON 1020553628507633 27/06/2024 15:49:21 BST 76 83.0600 XLON 1020553628508059 27/06/2024 15:50:09 BST 35 83.0600 XLON 1020553628508131 27/06/2024 15:50:19 BST 21 83.0200 XLON 1020553628508165 27/06/2024 15:50:19 BST 14 83.0200 XLON 1020553628508166 27/06/2024 15:52:23 BST 70 83.0600 XLON 1020553628508379 27/06/2024 15:52:51 BST 35 83.0200 XLON 1020553628508411 27/06/2024 15:55:51 BST 18 83.0400 XLON 1020553628508716 27/06/2024 15:55:51 BST 52 83.0400 XLON 1020553628508717 27/06/2024 15:56:03 BST 25 83.0000 XLON 1020553628508757 27/06/2024 15:56:03 BST 21 83.0000 XLON 1020553628508758 27/06/2024 15:57:05 BST 59 83.0200 XLON 1020553628508833 27/06/2024 15:58:40 BST 70 83.0200 XLON 1020553628508947 27/06/2024 16:00:12 BST 33 82.9800 XLON 1020553628509073 27/06/2024 16:00:12 BST 37 82.9800 XLON 1020553628509074 27/06/2024 16:01:39 BST 76 82.9600 XLON 1020553628509272 27/06/2024 16:10:00 BST 84 83.1200 XLON 1020553628509872 27/06/2024 16:11:03 BST 1 83.1200 XLON 1020553628509937 27/06/2024 16:11:03 BST 83 83.1200 XLON 1020553628509938 27/06/2024 16:11:26 BST 84 83.1800 XLON 1020553628509969 27/06/2024 16:11:26 BST 54 83.1600 XLON 1020553628509972 27/06/2024 16:11:34 BST 72 83.1800 XLON 1020553628509986 27/06/2024 16:13:13 BST 38 83.1800 XLON 1020553628510098 27/06/2024 16:13:13 BST 35 83.1800 XLON 1020553628510099 27/06/2024 16:16:33 BST 76 83.1000 XLON 1020553628510289 27/06/2024 16:17:05 BST 37 83.0600 XLON 1020553628510331 27/06/2024 16:18:01 BST 73 83.1200 XLON 1020553628510411 27/06/2024 16:20:50 BST 73 83.1200 XLON 1020553628510636 27/06/2024 16:24:31 BST 48 83.1200 XLON 1020553628511255 27/06/2024 16:25:21 BST 44 83.1400 XLON 1020553628511312 27/06/2024 16:25:21 BST 44 83.1200 XLON 1020553628511317 27/06/2024 16:25:25 BST 44 83.1000 XLON 1020553628511323 27/06/2024 16:27:53 BST 71 83.1600 XLON 1020553628511580 27/06/2024 16:29:15 BST 71 83.1200 XLON 1020553628511731 27/06/2024 16:29:15 BST 1 83.1200 XLON 1020553628511732 27/06/2024 16:31:20 BST 73 83.1200 XLON 1020553628511887 27/06/2024 16:34:01 BST 46 83.1400 XLON 1020553628512106 27/06/2024 16:34:08 BST 46 83.1200 XLON 1020553628512114 27/06/2024 16:34:35 BST 1 83.1600 XLON 1020553628512130 27/06/2024 16:38:18 BST 47 83.1000 XLON 1020553628512466 27/06/2024 16:40:00 BST 55 83.1600 XLON 1020553628512620 27/06/2024 16:40:31 BST 47 83.1400 XLON 1020553628512697 27/06/2024 16:40:34 BST 59 83.1200 XLON 1020553628512710 27/06/2024 16:42:15 BST 3 83.0800 XLON 1020553628512903 27/06/2024 16:42:15 BST 9 83.0800 XLON 1020553628512904 27/06/2024 16:44:43 BST 57 83.0800 XLON 1020553628513063 27/06/2024 16:45:52 BST 57 83.0600 XLON 1020553628513175 27/06/2024 16:45:58 BST 21 83.0400 XLON 1020553628513198 27/06/2024 16:45:58 BST 37 83.0400 XLON 1020553628513199 27/06/2024 16:46:42 BST 2 83.0600 XLON 1020553628513255 27/06/2024 16:48:02 BST 44 83.0200 XLON 1020553628513375 27/06/2024 16:48:52 BST 44 83.0000 XLON 1020553628513406 27/06/2024 16:50:10 BST 61 83.0600 XLON 1020553628513656 27/06/2024 16:52:28 BST 46 82.9800 XLON 1020553628513925 27/06/2024 16:52:53 BST 46 82.9600 XLON 1020553628513951 27/06/2024 16:55:34 BST 47 83.0600 XLON 1020553628514346 27/06/2024 16:55:45 BST 47 83.0400 XLON 1020553628514367 27/06/2024 16:58:18 BST 48 83.0600 XLON 1020553628514748 27/06/2024 16:59:05 BST 48 83.0400 XLON 1020553628514909 27/06/2024 16:59:28 BST 58 83.0600 XLON 1020553628514960 27/06/2024 17:01:52 BST 76 83.0800 XLON 1020553628515526 27/06/2024 17:02:10 BST 44 83.0600 XLON 1020553628515551 27/06/2024 17:04:37 BST 56 83.0400 XLON 1020553628516034 27/06/2024 17:05:32 BST 56 83.0800 XLON 1020553628516270 27/06/2024 17:05:44 BST 56 83.0600 XLON 1020553628516303 27/06/2024 17:06:11 BST 1 83.0600 XLON 1020553628516350 27/06/2024 17:07:42 BST 46 83.0400 XLON 1020553628516513 27/06/2024 17:08:15 BST 46 83.0200 XLON 1020553628516603 27/06/2024 17:10:53 BST 46 83.0200 XLON 1020553628517112 27/06/2024 17:10:59 BST 55 83.0400 XLON 1020553628517129 27/06/2024 17:11:16 BST 5 83.0200 XLON 1020553628517200 27/06/2024 17:11:16 BST 38 83.0200 XLON 1020553628517201 27/06/2024 17:11:16 BST 12 83.0200 XLON 1020553628517202 27/06/2024 17:11:38 BST 1 83.0400 XLON 1020553628517269 27/06/2024 17:13:27 BST 1 83.0200 XLON 1020553628517557 27/06/2024 17:13:27 BST 66 83.0200 XLON 1020553628517558 27/06/2024 17:14:37 BST 1 83.0200 XLON 1020553628517692 27/06/2024 17:14:47 BST 35 83.0200 XLON 1020553628517733 27/06/2024 17:14:47 BST 9 83.0200 XLON 1020553628517734 27/06/2024 17:14:55 BST 42 83.0000 XLON 1020553628517763 27/06/2024 17:15:03 BST 40 82.9800 XLON 1020553628517803 27/06/2024 17:16:40 BST 2 82.9800 XLON 1020553628518024 27/06/2024 17:16:40 BST 44 82.9800 XLON 1020553628518025 27/06/2024 17:17:00 BST 46 82.9600 XLON 1020553628518061 27/06/2024 17:18:54 BST 60 83.0000 XLON 1020553628518519 27/06/2024 17:20:11 BST 54 83.0200 XLON 1020553628518794 27/06/2024 17:20:25 BST 62 83.0000 XLON 1020553628518831 27/06/2024 17:20:46 BST 47 82.9800 XLON 1020553628518937 27/06/2024 17:21:56 BST 77 83.0000 XLON 1020553628519196 27/06/2024 17:22:36 BST 4 82.9400 XLON 1020553628519340 27/06/2024 17:22:38 BST 62 82.9400 XLON 1020553628519347 27/06/2024 17:24:08 BST 30 82.9600 XLON 1020553628519687 27/06/2024 17:24:09 BST 17 82.9600 XLON 1020553628519688 27/06/2024 17:25:28 BST 42 82.9600 XLON 1020553628519985 27/06/2024 17:26:06 BST 42 82.9400 XLON 1020553628520182 27/06/2024 17:26:12 BST 48 82.9200 XLON 1020553628520207 27/06/2024 17:26:39 BST 59 82.9400 XLON 1020553628520308 27/06/2024 17:27:17 BST 69 82.9600 XLON 1020553628520594 27/06/2024 17:28:05 BST 62 82.9600 XLON 1020553628520802 27/06/2024 17:28:46 BST 38 82.9200 XLON 1020553628520984 27/06/2024 17:28:46 BST 22 82.9200 XLON 1020553628520985 27/06/2024 17:29:28 BST 28 82.9200 XLON 1020553628521203 27/06/2024 17:29:28 BST 29 82.9200 XLON 1020553628521204

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com