The following instruments on XETRA do have their first trading 28.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.06.2024Aktien1 AU0000340143 Asian Battery Metals PLC CDIS2 CA1170881041 Brunswick Exploration Inc.3 US67113Y6032 Nuwellis Inc.4 CA84840P2017 Spey Resources Corp.Anleihen/ETF1 XS2852933329 Ceská Sporitelna AS2 USP3579ECU93 Dominikanische Republik3 US94106LBY48 Waste Management Inc.4 US94106LBX64 Waste Management Inc.5 DE000A3LZUB2 Allianz Finance II B.V.6 XS2850662631 Federal Government of the United Arab Emirates7 XS2848652272 IWG US Finance LLC8 XS2852970529 Lion/Polaris Lux 4 S.A.9 XS2852970016 Picard Groupe S.A.S.10 USU42804AY78 The Hertz Corp.11 DE000DW6AEA7 DZ BANK AG12 DE000DW6AD93 DZ BANK AG13 US053332BJ06 AutoZone Inc.14 US053332BK78 AutoZone Inc.15 USY06072AH89 Bangkok Bank PCL16 US169905AH91 Choice Hotels International Inc.17 XS2841247583 Litauen, Republik18 DE000NLB44R5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-19 DE000NLB44P9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-20 DE000NLB44M6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 XS2850686655 PSP Capital Inc.22 XS2854329104 CECONOMY AG23 US45950KDH05 International Finance Corp.24 IE000TY854T9 iShares Japan Govt Bond UCITS ETF