Aston Bay startet neues Explorationsprogramm auf Epworth-Projekt

Es geht los! Mit gut gefüllten Kassen macht sich Aston Bay daran, das Potenzial des Epworth-Projekts genauer auszuloten.

Aston Bay (TSX.V: BAY / WKN: A2AUFP) hat auf dem Epworth-Kupfer-Silber-Zink-Kobalt-Projekt in der kanadischen Provinz Nunavut ein neues Explorationsprogramm gestartet. Es beinhaltet geophysikalische Vermessungen aus der Luft, umfangreiche Kartierungen der geologischen Strukturen und die Entnahme von Proben am Boden zur Identifizierung von Bohrzielen.

Das Epworth-Projekt ist ein Sedimentprojekt, das 80 Kilometer südöstlich der Stadt Kugluktuk liegt. Hier will Aston Bays einen Teil der Flow-Through-Mittel einsetzen, die im Rahmen der kürzlich durchgeführten Finanzierung eingenommen wurden. Geplant sind dabei Ausgaben von mehr als 2 Millionen Kanadische Dollar (CAD), wobei zusätzlich zu den Einnahmen aus der Ausgabe von Flow-Through-Aktien auch noch weitere Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Die von Aston Bays geplante elektromagnetische und magnetische Vermessung aus der Luft dient der Identifizierung von Kupferexplorationszielen und zur Abgrenzung regionaler und grundstücksbezogener Strukturen und soll einen Umfang von 5.000 Kilometer haben. Weitere geologische und strukturelle Kartierungen, Schürfungen, Gesteins- und Seesedimentproben sind unter der Leitung von Dr. Elizabeth Turner geplant. Auch sie dienen dazu, die geophysikalische Zielbestimmung zu erweitern.

Aussichtsreiches Projekt mit großen Ähnlichkeiten zu bestehenden Weltklasse-Kupfer-Lagerstätten in Afrika und Kanada

Die Mineralisierung auf Epworth ähnelt der Mineralisierung, die in den Lagerstätten des zentralafrikanischen Kupfergürtels und auf dem Storm-Kupfer-Projekt angetroffen wird, das von Aston Bay gemeinsam mit American West entwickelt wird. Bei den bisherigen Untersuchungen wurden an der Oberfläche von den Vorbesitzern Chalkozitbrocken entdeckt, die in der Spitze zu 61,2 % Kupfer und 5.600 g/t Silber aufweisen. Insgesamt umfasst diese historische Datenreihe 300 Proben.

Jüngste, von Aston Bays selbst durchgeführte Schürfproben ergaben über 37,8% Kupfer, 27,4% Zink, 1.100 g/t Silber, 3,0 g/t Gold und 1,700 ppm Kobalt. In Kugluktuk sind zudem Gemeindeversammlungen und Treffen mit der lokalen Bevölkerung geplant, um diese mit den auf Epworth geplanten Maßnahmen vertraut zu machen.

Bei der Exploration von Epworth wird Aston Bay einem klassischen Explorationsansatz folgen

"Wir freuen uns darauf, mit der Arbeit auf unserem Grundstück Epworth zu beginnen", erklärte Thomas Ullrich, CEO von Aston Bay zum Start des neuen Sommerprogramms. "Wir haben über 4,1 Millionen CAD an Erlösen aus unserer kürzlich abgeschlossenen Finanzierung und schließen gemeinsam mit unserem Partner American West ein Lizenzabkommen für unser Grundstück Storm ab, das Aston Bay zusätzliche 3,425 Millionen CAD zuweist."

Der Leitfaden für die Erschließung des Epworth-Projekts orientiert sich am klassischen Vorgehen bei neuen Explorationsprojekten. Am Anfang stehen Entdeckungen an der Oberfläche, die auf eine hochgradige Mineralisierung im Boden verweisen. Diese werden anschließend mit geologischen Kartierungen und geophysikalischen Untersuchungen weiterverfolgt. Sobald die konkreten Bohrziele bestimmt sind, kann der Blick in die Tiefe gerichtet werden. Auf diese Weise wurden nicht nur die großen Kupfervorkommen in Zentralafrika entdeckt, auch Aston Bays wird diesem Ansatz bei der Erschließung seines Epworth-Projekts folgen.

Da die Bohrgenehmigungen bereits vorliegen und die Finanzierung gesichert ist, ist das Unternehmen nun bereit, den Weg zur Entdeckung neuer, attraktiver Kupfervorkommen zu beschreiten.

