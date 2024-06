Seit dem Rutsch um 700 Punkte in nur zwei Handelstagen Mitte Juni bleibt der DAX den Anlegern eine klare Richtung schuldig. Die Entscheidung über eine nachhaltige Erholung oder doch eine Fortsetzung der Korrektur ist auch nach neun Handelstagen Schaukelbörse nicht gefallen. Aktuell ist weder die Käufer- noch die Verkäuferseite in der Lage, sich durchzusetzen. Die durchschnittliche Schwankungsbreite bleibt überschaubar. Das ist wenig verwunderlich - Positionen, die heute eröffnet werden, könnten am Montag bereits deutlich im Minus liegen.

Denn einschließlich heute sind in den kommenden Handelstagen große Bewegungen in beide Richtungen möglich. Je nach dem, was in Sachen Inflationsdaten am Nachmittag aus den Vereinigten Staaten oder bei den französischen Neuwahlen am Sonntag geschehen wird. Viele Anleger dürften geplante Neuengagements daher mindestens mal auf die kommende Woche vertagen und allzu große Risiken vor den entscheidenden Terminen vermeiden. Sie bleiben an den Seitenlinien und schauen sich das Kursspektakel lieber aus sicherer Entfernung an.

Die gestern veröffentlichten Wirtschaftsdaten deuten auf eine leichte Abschwächung der US-Wirtschaft hin. Das hat zwar die Wahrscheinlichkeit für eine September-Zinssenkung der Fed etwas vergrößert, aber das ist nichts, was durch den heutigen Preisindex der persönlichen Konsumausgaben nicht wieder über den Haufen geworfen werden könnte.

