Der DAX bewegte sich gestern in einer recht engen Handelsspanne zwischen 18.141 und 18.265 Punkten. Am Ende ging er mit einem Verlust von 0,3 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...