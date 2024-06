Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitagmorgen ein freundlicher Handelsstart ab. Der DAX dürfte zum Start rund 0,2 Prozent auf 18.256 Punkte anziehen. Damit dürfte sich die Erholung nach der Korrektur zur Wochenmitte fortsetzen. Zudem könnten die nachfolgenden Themen die Kursentwicklungen beeeinflussen:1. Wenig Bewegung an der Wall StreetAm Donnerstag präsentierte sich der US-Aktienmarkt ...

