The Platform Group AG (ISIN: DE000A200QEFA1) kann heute Morgen mit einer Vollzugsmeldung aufwarten: Bereits nach zwei Tagen Überzeichnung der neuen Anleihe 2024/2028 erreicht. Jetzt kann man sagen, dass das Zielvolumen in Höhe von 25 Mio EUR bei den Eckdaten der Düsseldorfer Unternehemensgruppe einfach zu bescheiden war. Vielleicht wird es ja irgendwann eine Aufstockung oder weitere Emission geben - das Interesse für The Platform Groupo scheint ja ziemlcih gross. Nichtsdestotrotz in der aktuell nicht gerade leichten Stimmungslage für Smallcaps und deren Unternehmensanleihen ein klares Anlegervotum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...