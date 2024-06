EQS-News: OTRS AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

OTRS AG: Nachhaltiges Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2023 untermauert strategische Ausrichtung Umsatzerlöse steigen um 4,0 Prozent auf TEUR 12.312 (2022: TEUR 11.839)

Strategische Ausrichtung auf wiederkehrende Erlöse - Erhöhung um 3,9 Prozent auf TEUR 11.158 (2022: 10.743)

EBITDA investitionsbedingt mit Rückgang auf minus TEUR 340 (2022: TEUR 1.270)

Ausblick 2024: Umsatzwachstum auf etwa EUR 12,6 Mio. sowie Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet Oberursel, 28. Juni 2024: Die OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37 ), der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Service Management Suite OTRS, stellt heute ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vor. Im abgelaufenen Berichtsjahr erzielte das Unternehmen trotz der herausfordernden makroökonomischen Entwicklungen erneut ein leichtes Umsatzwachstum von rund 4,0 Prozent auf TEUR 12.312 (2022: TEUR 11.839) und lag damit im Rahmen der Prognose (EUR 12,3 Mio. bis EUR 12,7 Mio.). Das Wachstum ist im Wesentlichen getragen von einer erneuten Zunahme bei den wiederkehrenden Erlösen (Recurring Revenues). Diese stiegen um 3,9 Prozent auf TEUR 11.158 (2022: TEUR 10.743). Recurring Revenues beinhalten Jahresverträge mit Zugang zur OTRS Software in verschiedenen Ausprägungen sowie Security, Software Updates und Support und machen 90,6 Prozent des Gesamtumsatzes bei OTRS (2022: 90,7 Prozent) aus. Aufgrund der strategischen Ausrichtung der OTRS AG liegt der Fokus auf der Entwicklung und Steigerung der wiederkehrenden Erlöse (Recurring Revenues). Umsatzerlöse aus anderen Services wie Consulting und Custom Engineering sind hierbei als unterstützende Hilfsumsätze zur Entwicklung der wiederkehrenden Erlöse zu sehen. Die Umsatzerlöse aus Serviceleistungen stiegen im Berichtsjahr um 7,2 Prozent auf TEUR 1.144 (2022: TEUR 1.067). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich im Geschäftsjahr 2023 auf minus TEUR 340 nach TEUR 1.270 im Vorjahr. Der operative Cashflow lag, bedingt durch das negative Periodenergebnis und vorgezogene Rechnungsstellungen am Jahresende 2022 im Hinblick auf die Einführung eines neuen ERP-Programms zu Anfang des Jahres 2023, bei minus TEUR 1.211 nach plus TEUR 1.167 im Vorjahr. Die vorgezogenen Rechnungen hatten im Geschäftsjahr 2022 zu einer Erhöhung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten geführt, die nun wieder auf ein normales Maß gesunken sind und damit den operativen Cashflow entsprechend belasteten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug minus TEUR 1.573 gegenüber TEUR 488 im Vorjahr. Der Jahresüberschuss belief sich im Berichtsjahr auf minus TEUR 1.079 (Vorjahr: TEUR 335). Dies entspricht einem Ergebnis pro Aktie von minus EUR 0,56 (Vorjahr: EUR 0,17). Ursächlich für den Rückgang von EBITDA, EBIT sowie Jahresüberschuss waren die hohen Aufwendungen im laufenden Geschäftsjahr für die Einstellung neuer Mitarbeiter, die Einführung eines ERP-Systems und die Partnerschaft mit Gartner für Marktforschung. André Mindermann, Vorstandsvorsitzender der OTRS AG: "In einem herausfordernden Umfeld konnten wir das Geschäftsjahr im Rahmen unserer Erwartungen abschließen. Wir haben erhebliche Investitionen sowohl in personelle Ressourcen getätigt, als auch unsere OTRS Plattform wesentlich modernisiert. Auch künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Innovative Lösungen wie STORM powered by OTRS zeigen, wie wir Unternehmen dabei unterstützen, Sicherheitsvorfälle effizient zu managen und sich gegen schwerwiegende Folgen von Cyberangriffen zu schützen. Mit diesem Fokus sind wir bestens gerüstet, um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern und neue Chancen zu nutzen." Ausblick 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 plant der Vorstand trotz der herausfordernden konjunkturellen Gesamtlage mit einem Umsatzwachstum von rund 2 Prozent auf etwa EUR 12,6 Mio. Dies setzt den Kurs des kontinuierlichen, gemäßigten Wachstums fort. Zudem erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr ein Ergebnis auf Vorjahresniveau. "Im vergangenen Jahr haben wir gezielt in den Ausbau unseres Know-hows investiert. Nun konzentrieren wir uns darauf, unsere verfügbaren personellen Ressourcen zu stärken und zu konsolidieren, um die daraus erwarteten Effizienzsteigerungen zu nutzen", ergänzt André Mindermann. Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2023 der OTRS AG wird unter otrs.com veröffentlicht.

Über die OTRS AG

Die OTRS AG ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Enterprise Service Management Suite OTRS. Sie bietet Unternehmen branchenunabhängige Softwarelösungen für die strukturierte Kommunikation in Customer Service, IT Service Management und Security Management. Neben dem Kernprodukt OTRS sorgt die Sicherheitslösung STORM für ein effizientes Incident Management und eine transparente Dokumentation gemäß Standards wie ISO 27001.



Zu den Kunden der OTRS AG zählen unter anderem Lufthansa, Porsche, das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), die Helios Kliniken, Haribo, Ameropa und TUI Cruises. Das Unternehmen besteht aus der OTRS AG und ihren fünf Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V. (Mexiko), OTRS ASIA Pte. Ltd. (Singapur), OTRS Do Brasil Soluções Ltda. (Brasilien) und OTRS Magyarország Kft. (Ungarn). Die OTRS AG ist im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.



Weitere Informationen unter: www.otrs.com .

