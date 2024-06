REDWOOD CITY, Kalifornien - Ein weltweit führender Betrieb im Bereich nachhaltiger Bauausführungen hat sich für die Implementierung einer fortschrittlichen KI-basierten Anwendung zur prädiktiven Instandhaltung entschieden und diese in seinen weltweiten Betriebsstätten integriert. Teil der digitalen Transformation namens "Anlagen von Morgen", zielt die Initiative darauf ab, die Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit zu steigern. Seit Beginn der Pilotphase im Mai 2023 wurde die Anwendung in 45 Werken genutzt, um 3.000 Sensoren zu überwachen, die essenzielle Ausrüstung wie Vertikalmühlen - ein Schlüssel für die Zementproduktion - steuern. Durch diese Maßnahmen konnte der Konzern die prädiktive Wartung und die Effizienz der Betriebsabläufe deutlich steigern, was die Zuverlässigkeit und die Kapazitäten für Kundenbefriedigung stark erhöht hat.

Digitale [...]

Hier weiterlesen