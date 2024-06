Nahezu alle Analysten rechnen in den kommenden Monaten mit einem weiter steigenden Goldpreis. Beim Research-Haus ABN Amro ist man jedoch anderer Meinung!Eine Mehrzahl der Rohstoffexperten rechnet angesichts der derzeit hohen Nachfrage und der in diesem Jahr bislang überraschend starken Performance des Edelmetalls mit weiter steigenden Goldpreisen. Symptomatisch für das bullishe Sentiment ist beispielsweise eine Studie der US-Großbank Citigroup, die Gold in den kommenden 12 Monaten auf bis zu 3.000 US-Dollar je Unze steigen sieht. Diese Analystin hält tapfer dagegen Jetzt hat sich am Donnerstagabend eine für das Edelmetall weniger optimistisch gestimmte Analystin zu Wort gemeldet: Georgette …