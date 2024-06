Die Itzehoer startet ab Juli eine Neuerung in ihrem Kfz-Tarif TOP DRIVE, die laut des Unternehmens einzigartig am deutschen Markt ist: eine unbefristete Neupreisentschädigung für Pkw. Zudem hat der Versicherer auch einige weitere Anpassungen bei dem Tarif gemacht. Die Itzehoer Versicherungen bieten ab Juli in ihrem Kfz-Tarif TOP DRIVE eine unbefristete Neupreisentschädigung für Pkw an. Das neue Angebot, das sich "Treuejuwel" nennt, ist laut dem Versicherer einzigartig auf dem deutschen Versicherungsmarkt.

