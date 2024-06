Vaduz (ots) -Ab sofort treten die neuen Bestimmungen zur Zulassung liechtensteinischer Kandidierenden im Bereich der Blasmusik zur Erlangung der Zertifizierung als Jugend und Musik Leitende in Kraft.Seit Anfang 2019 ergänzt das Schweizer Programm J+M das bestehende Angebot der musikalischen Bildung auch in Liechtenstein. Das Programm J+M hat zum Ziel, Kinder und Jugendlichen den Weg zur Musik zu erleichtern und sie in ihrer musikalischen Entwicklung zu fördern. Aus diesem Grund unterstützt das Programm die Aus- und Weiterbildung von J+M Leitenden sowie die Durchführung von J+M Kursen und -Lagern.Initiiert durch das Amt für Kultur, konnte in Zusammenarbeit mit dem schweizerischen Bundesamt für Kultur, der Geschäftsstelle für J+M und Vertretenden der liechtensteinischen und schweizerischen Musiklandschaft Ende Mai eine Vereinfachung der Zulassung zur Ausbildung als J+M Leitende im Bereich der Blasmusik verabschiedet werden. Neu reicht das Vorweisen des Goldabzeichens, um ohne Auflagen zugelassen zu werden. Nach der Zulassung sind alle Ausbildungsmodule zu besuchen, sofern kein Dispensationsgrund vorhanden ist. Ab Inkrafttreten der neuen Förderverordnung J+M ab voraussichtlich Mitte 2025 wird das Silberabzeichen inklusive eines absolvierten Besuches einer Dirigier- bzw. Ensembleleitungslektion an der Musikschule Liechtenstein während eines Semesters oder einer vergleichbaren Dirigierausbildung ausreichend sein, um zur Ausbildung zugelassen zu werden. Das Amt für Kultur begrüsst diese Vereinfachung und erhofft sich dadurch mehr Anmeldungen im Bereich der musikalischen Kinder- und Jugendförderung auf der Basis von J+M.Das Amt für Kultur freut sich, wenn das Angebot J+M auch in Liechtenstein zahlreich wahrgenommen wird und gibt gerne via die Abteilung Kulturschaffen Auskunft darüber. Das gesamte Programm sowie die genauen Bestimmungen finden sich auf der Webseite J+M.Weitere Informationenhttps://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-kultur/kulturschaffen/jugend-und-musik-j-m-https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/sprachen-und-gesellschaft/musikalische-bildung/herzlich-willkommen-beim-programm-jugend-und-musik.htmlPressekontakt:Amt für KulturEva-Maria Bechter, KulturschaffenT +423 236 63 34Eva-Maria.Bechter@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100921052