Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken beiderseits des Atlantiks beteuern, dass die Perspektiven der Geldpolitik abhängig sind von eingehenden Wirtschaftsdaten, so die Analysten der Helaba.Besonderes Interesse komme dabei den Preiszahlen zugute. Bereits am Vormittag würden sich die Blicke auf die Inflationsentwicklungen des laufenden Monats in Frankreich, Spanien und Italien richten. Am Montag und Dienstag würden die deutschen und europäischen Werte bekannt gegeben. Die Situation sei von Land zu Land verschieden. So würden die italienischen und die französischen Zeitreihen nur kleine Basiseffekte aufweisen, die spanische hingegen einen großen. Auch deswegen seien die Erwartungen zum Inflationsverlauf gemischt. ...

