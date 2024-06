Robus Capital ist ein in 2011 in London gegründeter Asset Manager, dessen Investitionsschwerpunkt auf Fremdkapitalinstrumenten mittelgroßer Emittenten liegt. Das Frankfurter Büro hatte zunächst institutionelle Anleger im Fokus und öffnet sich nun auch für den Retail-Markt. Der "Robus Short Maturity" (A3EF13) zielt auf geringe Volatilität und Korrelation zu den Zinsmärkten und erreicht dies durch frühzeitige Antizipation von Ereignissen (Eigentümerwechsel, Rating-Aufstufungen etc.) die zu einer vorfälligen Rückzahlung der Anleihen führen. Dieser Fonds ist kein gewöhnlicher Kurzläufer-Anleihefonds, da er weder in Banken- noch Immobilientitel investiert. www.robuscap.com

