Zürich (ots) -Die noch junge Schweizer Parfummarke MAZODOR konnte den Nati-Stürmer Haris Seferovic als Markenbotschafter gewinnen. Seferovic, der bei Al Wasl SC Dubai erst kürzlich seinen persönlichen dritten Meistertitel feiern konnte, wird das Gesicht des Luxus-Parfums in Dubai und in der Schweiz sein.MAZODOR ist eine neue Schweizer Parfummarke im Luxussegment, hinter der ein Start-Up von Zürcher Entrepreneurs steht. Ahmet Alabalik, der ehemalige Gründer und Entwickler der international erfolgreichen Parfumlinie "Oliente", hat nach seinem Ausstieg aus dem Unternehmen neuerlich einen Coup gelandet: Gemeinsam mit seinen neuen Geschäftspartnern Murat Dagdelen, Haris Sinanovic und Evangelos Sarantidis setzt er mit der Lancierung seiner neuen Parfum-Linie MAZODOR erneut Massstäbe.Eine Liebeserklärung an Zürich: weltoffen und diversMAZODOR richtet sich an eine diverse, weltoffene, lebensfrohe und urbane Zielgruppe. Das hat einen ganz persönlichen Hintergrund: "Ich wollte die Lebenslust der Zürcher Party-Nächte in einem Parfum einfangen, das Weltoffenheit und Leidenschaft ausstrahlt.", so Alabalik. Und weiter: "Es ist der Duft für alle, die den Mut haben, sich selbst treu zu bleiben. Haris Seferovic ist genau deshalb der perfekte Markenbotschafter für MAZODOR. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn dafür gewinnen konnten, sowohl in Dubai als auch in der Schweiz das Gesicht unserer Marke zu sein."In der Schweiz entwickelt und produziertDie Düfte werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt, ein Teil davon in aufwändiger Handarbeit. Die Kollektion umfasst vier Unisex-Düfte: Prestigio, Stile, Speranza und Vivace, alle einzigartig, aber immer zeitlos und mit einem Hauch von Glamour. Im Herbst sollen vier weitere Düfte folgen.Erhältlich sind sie ausschließlich in ausgewählten Parfumerien wie der Luxusparfumerie Oswald in der Zürcher Bahnhofstraße sowie auf der Website von MAZODOR Zurigo.Erfolgreichem Launch folgt exklusive VIP Release PartyAn der Launchparty im Frühling 2024 feierten im Zürcher FIVE über 1200 illustre Gäste bei DJs und Live-Musik bis in den frühen Morgen. Ein exklusiver VIP-Event am 04. Juli mit Modenschau und BMQ Magazine Launch ist bereits so gut wie ausgebucht. Weitere Events sollen folgen."Wäre MAZODOR eine Stadt, du würdest in ihr leben wollen. Wäre MAZODOR eine Party, du würdest sie nie verlassen wollen."Über MAZODOR:MAZODOR ist eine neue Schweizer Parfummarke im Luxussegment, hinter der ein Start-Up von Zürcher Entrepreneurs steht. Diese haben ihre Branchenkenntnisse und ihre Begeisterung für exklusive Düfte erneut erfolgreich in Flakons gegossen. MAZODOR wurde Anfang 2024 lanciert und ist nur in ausgewählten Parfumerien sowie auf der Website erhältlich. www.mazodor.comKontakt:MAZODOR ZURIGO AGEmail: press@mazodor.comOriginal-Content von: Mazodor Zurigo AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099270/100921056