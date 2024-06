DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL

EXPAT CROAT.CROBEX UCITS EUR BGCROEX03189 BAW/UFN

EXPAT CZECH PX UCITS ETF EUR BGCZPX003174 BAW/UFN

EXPAT GREECE ASE UC.ETF EUR BGGRASE06174 BAW/UFN

EXPAT HUNG. BUX UCITS ETF EUR BGHUBUX01189 BAW/UFN

EXPAT MAC.MBI10 UCITS ETF EUR BGMACMB06181 BAW/UFN

EXPAT POLAND WIG20 U.ETF EUR BGPLWIG04173 BAW/UFN

EXPAT ROMANIA BET-BK U.E. EUR BGROBET05176 BAW/UFN

EXPAT SLOVAK.SAX UCITS EUR BGSKSAX04187 BAW/UFN

EXPAT SLOV.SBI TOP UCITS EUR BGSLOBI02187 BAW/UFN

EXPAT SERB.BELEX15 UCITS EUR BGSRBBE05183 BAW/UFN

