DEAG: Erfolgreiche Hauptversammlung folgt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 und wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat

- Dr. Antonella Mei-Pochtler und Alexander Hix zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern gewählt

- Bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender Wolf-Dieter Gramatke nach mehr als 20 Jahren aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

- Tobias Buck nach Hauptversammlung in konstituierender Aufsichtsratssitzung zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt

- Aktionäre der Hauptversammlung stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") hat am 25. Juni 2024 ihre ordentliche Hauptversammlung 2024 abgehalten. Group CEO Detlef Kornett berichtete in seiner Rede an die Aktionäre über die Wachstumsstrategie der DEAG ...

