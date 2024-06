Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 01.07.2024- (Nr. N033) Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen, Jahr 2023- (Nr. 255) Kirschenernte (erste Ernteschätzung), Jahr 2024- (Nr. 256) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juni 2024 (im Laufe des Tages)Dienstag, 02.07.2024- (Nr. 257) Reiseverhalten: Reisen ins In- und Ausland, Privat- und Geschäftsreisen, genutzte Verkehrsmittel und Ausgaben, Jahr 2023- (Nr. 258) Habilitationen, Jahr 2023- (Nr. 27) Zahl der Woche: Alleinlebende in der EU, Jahr 2023Donnerstag, 04.07.2024- (Nr. 259) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Mai 2024- (Nr. Z46) Zensus 2022: Leerstand von Wohnungen zum Stichtag 15.Mai 2022Freitag, 05.07.2024- (Nr. 260) Produktionsindex, Mai 2024- (Nr. 261) Straßenverkehrsunfälle (endgültige Ergebnisse), Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden, www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5811617