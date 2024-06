DJ Lufthansa bestellt Jens Fehlinger ab 1. Oktober zum CEO von Swiss

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Tochter Swiss bekommt im Herbst einen neuen Chef. Wie die Lufthansa Group mitteilte, wird Jens Fehlinger neuer CEO von Swiss International Air Lines und übernimmt seine Aufgaben am 1. Oktober. Er tritt die Nachfolge von Dieter Vranckx an, der bereits zum 1. Juli in den Konzernvorstand wechselt. Dies hatte die Lufthansa Group bereits im Februar im Zuge ihres Vorstandsumbaus bekannt gegeben. Vranckx wurde zum Vorstand "Globale Märkte und kommerzielle Steuerung Hubs" bestellt.

Bis zu Fehlingers Antritt bei Swiss werde deren Chief Commercial Officer (CCO) Heike Birlenbach interimistisch als CEO fungieren, teilte der Konzern weiter mit.

Fehlinger begann eine berufliche Laufbahn 2006 bei der Lufthansa Group und übernahm der Mitteilung zufolge zahlreiche Managementfunktionen. In den letzten Jahren führte der 43-Jährige als Co-Geschäftsführer die Fluggesellschaft Lufthansa Cityline und baute als Geschäftsführer gleichzeitig die neue Airline Lufthansa City Airlines auf.

