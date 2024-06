Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen hat seine Fenster wieder einen Spalt weit geöffnet, so die Analysten der Helaba.Am Montag sei die Deka Bank mit einem dreijährigen fixen Preferred Anleihe an den Markt gekommen. Den aktuellen Spannungen trotzend sei die Neuemissionsprämie auch bei dieser Emission relativ gering ausgefallen, was dazu geführt habe, dass sie am Sekundärmarkt günstiger als zur ReOffer gehandelt worden sei. Am Dienstag habe sich eine grüner 4NC3 FRN im Non-preferred Rang der Royal Bank of Canada hinzugesellt. Eine weitere Non-preferred Anleihe mit fixem Kupon habe die Ceska Sporitlena begeben. Auf Basis eines generösen Spreads habe diese eine Überzeichnungs-quote von beachtlichen 3,2 x erreicht. ...

