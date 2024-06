Kia wird im März nächsten Jahres laut einem Medienbericht mit der Produktion des EV4 in Südkorea beginnen. Zunächst soll das Unternehmen mit einer Jahresproduktion von 70.000 Einheiten planen. Möglicherweise wird Kia den EV4 zusätzlich auch in Werken in Übersee bauen. Laut der südkoreanischen "Electronic Times" wird Kia die Entwicklung der endgültigen Version des EV4 im Februar nächsten Jahres abschließen. Das Unternehmen stellte die kommende Elektro-Limousine ...

