Die TUI-Aktie kommt weiterhin nicht in Schwung. Am letzten Handelstag der Woche pendeln die Papiere um ihren Vortagesschluss. Dabei dürfte die FTI-Pleite der Konkurrenz - allen voran TUI - Zusatzeinnahmen und Marktanteilsgewinne bescheren. Das belegen auch aktuelle Aussagen von Travel Data + Analytics. Am 3. Juni hat FTI seine Pleite offiziell gemacht - und in derselben Woche seien die Neubuchungsumsätze bereits steil in die Höhe geschnellt, berichtete jüngst der Reisevor9-Newsletter und bezieht ...

